Avanza construcción de la presa El Tunal II para garantizar abasto de agua en Durango

Presa El Tunal II

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), avanza en la construcción de la presa El Tunal II, proyecto estratégico que busca garantizar el abasto sustentable de agua potable para la población de la capital de Durango, tanto en el presente como en las próximas décadas.

La obra registra actualmente un avance global de 17 por ciento y forma parte de los proyectos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la infraestructura hídrica en las regiones con mayores necesidades de agua del país.

El nuevo embalse permitirá almacenar agua de lluvia proveniente del río Tunal para abastecer a casi 700 mil habitantes de la ciudad de Durango. Con ello, se pretende reducir la extracción de agua de los acuíferos y favorecer su recuperación durante los próximos 50 años.

De acuerdo con el proyecto, el agua almacenada en la presa será sometida a un proceso de potabilización antes de incorporarse al sistema de abastecimiento de la capital duranguense.

El objetivo es proporcionar agua de calidad y disminuir los riesgos asociados al consumo de agua que no cuente con el tratamiento adecuado, además de contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.

La infraestructura contempla la construcción de la cortina de la presa, una obra de toma, una planta de bombeo, un acueducto y una planta potabilizadora.

Con esta infraestructura se busca contar con una fuente de abastecimiento más sustentable y disminuir la presión sobre los acuíferos de la región.

La presa El Tunal II se suma a otras obras hidráulicas realizadas en Durango por el Gobierno de México, entre ellas la planta potabilizadora Guadalupe Victoria, inaugurada en 2025 para aprovechar de manera más eficiente el agua almacenada en la presa del mismo nombre.

El conjunto de proyectos permitirá fortalecer el suministro de agua potable, segura y suficiente para la población, además de contribuir a atender las necesidades del sector agrícola y de la industria.

Las autoridades federales consideran que una mayor disponibilidad de agua permitirá generar condiciones para el desarrollo social y económico de Durango y fortalecer la capacidad de la entidad para enfrentar los retos derivados de la disponibilidad hídrica.

La construcción de El Tunal II forma parte de la estrategia federal para ampliar la infraestructura hidráulica y avanzar en el cumplimiento del derecho humano al agua, con prioridad en las regiones que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad hídrica.