Cae en Zapopan “El Tanque”, líder regional del CJNG; participó en atentado contra helicóptero en 2015

Cae el Tanque El líder del CJNG participó en 2015 en el derribo de un helicóptero de la Policía Federal, cuyo uno de sus sobrevivientes, Iván Morales, fue condecorado por el Gobierno. (Cuartoscuro y especial)

Autoridades federales detuvieron a Iván “N”, alias “El Tanque”, señalado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien participó en el derribo de un helicóptero de la Policía Federal en 2015, lo cual permitió, en su momento, la huída de Nemesio Oseguera “El Mencho”.

De acuerdo con la información oficial, “El Tanque” es investigado por su presunta participación en lavado de dinero, robo de hidrocarburos (huachicol), tráfico de drogas, tráfico de armas, homicidios, robo de vehículos y robo de mercancías.

¿De qué delitos acusan a “El Tanque”, presunto operador del CJNG?

Las autoridades señalaron que Iván “N” también está relacionado con el ataque contra un helicóptero que participaba en un operativo para capturar a un objetivo prioritario en Jalisco, ocurrido en mayo de 2015, uno de los episodios de mayor violencia atribuidos al CJNG.

Las investigaciones, de acuerdo a Omar García Harfuch, lo identifican como un presunto operador con influencia en varios estados del país, donde habría coordinado actividades delictivas para esa organización criminal.

Mejorar cada día la seguridad y garantizar la tranquilidad de las familias de México es la prioridad de la Presidenta @Claudiashein . Con inteligencia, investigación y coordinación, seguimos actuando contra las estructuras criminales que generan violencia. El 5 de octubre, en Zapopan, Jalisco, fue detenido Iván “N”, alias “El Tanque”, identificado como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. La detención fue resultado de una operación conjunta de @Defensamx1 @SSPCMexico y @GN_MEXICO_ ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron. Las investigaciones lo vinculan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. También se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco, en 2015, en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal. Fue detenido en flagrancia y se aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” por lo cual hubo intercambio de información con @DEAHQ Será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho. Reconocemos el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y los agentes de investigación de @SSPCMexico , de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI. Agradecemos a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, y a sus gobernadores, @rocionahle y @PabloLemusN, por su apoyo Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 6, 2026

Así fue la detención de “El Tanque” en Zapopan

Tras labores de inteligencia, los agentes identificaron la zona de movilidad de Iván “N” y desplegaron un operativo interinstitucional en el municipio de Zapopan, Jalisco, donde lograron su captura.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma de fuego, diversas dosis de droga y un vehículo, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.

¿Qué fue el ataque al helicóptero de 2015 que se atribuye al CJNG?

Las autoridades también relacionan a Iván “N” con el ataque contra un helicóptero de la Policía Federal ocurrido el 1 de mayo de 2015 en el sur de Jalisco, durante la denominada Operación Jalisco, un despliegue federal dirigido a debilitar la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y capturar a Nemesio Oseguera, alias el “Mencho”.

Fungió como como lugarteniente de su hermano César Cazarín Molina, alias “El Tornado”, hasta su detención en julio de 2013, donde dirigió el robo de combustible y realizaba operaciones financieras.

Ese día, una aeronave Cougar EC725 que realizaba labores de reconocimiento fue atacada por hombres armados tras detectar un convoy de presuntos integrantes del CJNG en la ruta Casimiro Castillo–Villa Purificación.

Entre los sobrevivientes del ataque se encontraba Iván Morales Corrales, entonces suboficial de la extinta Policía Federal, quien logró salir con vida del helicóptero, aunque sufrió quemaduras en alrededor del 70 por ciento de su cuerpo.

Tras una larga recuperación fue condecorado por el gobierno federal y años después declaró como testigo en el juicio contra Rubén Oseguera González, “El Menchito”, en Estados Unidos, donde relató el ataque ocurrido durante la Operación Jalisco.

Héroe reconocido MÉXICO, D.F., 22DICIEMBRE2015.- Iván Morales, integrante de la Policía Federal, quien sobrevivió a un atentado del CJNG, recibido una condecoración por parte de Enrique Peña Nieto, Presidente de México, en la cual también se entregaron estímulos económicos, condecoraciones y medallas. Al evento asistieron, Aurelio Nuño, Arely Gómez, Salvador Cienfuegos, Renato Sales, Vidal Soberón, Miguel Ángel Osorio Chong y Enrique Galindo. FOTO: ISABEL MATEOS /CUARTOSCURO.COM (Isabel Mateos Hinojosa)

El 30 de abril de 2025, casi una década después del derribo del helicóptero y en vísperas del aniversario de los hechos, Iván Morales fue asesinado junto con su esposa en Temixco, Morelos, durante un ataque armado directo.

Entre 2021 y 2022 se estableció que mantenía nexos con el grupo delictivo “La Barredora”. En 2022 se le relaciona con el hallazgo de tres hombres desmembrados en el estado de Veracruz. En 2024 se le relacionó con el decomiso de 6.8 toneladas de marihuana, en el Puerto Veracruz que tenían como destino República Dominicana.

En septiembre de 2024, la OFAC lo identificó como líder de una red, en la que estarían involucradas al menos ocho personas y 26 empresas, para evadir impuestos y realizar el contrabando transfronterizo de hidrocarburo.