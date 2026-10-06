Con la 4T cambió la realidad del país: Marath Bolaños en comparecencia; oposición cuestiona alcance de avances

Comparece ante la Cámara de Diputados, Marath Baruch Bolaños López

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, compareció ante la Cámara de Diputados, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde defendió los resultados de la política laboral de la actual administración y aseguró que gracias a la Cuarta Transformación cambió la realidad del país, que atraviesa una “primavera de los derechos laborales”.

Bolaños destacó que al 31 de agosto de 2026 se contabilizaron 22 millones 798 mil 473 empleos registrados ante el IMSS, cifra que, de acuerdo con el secretario, representa el segundo nivel más alto desde que existen registros y el máximo para un mes de agosto.

Uno de los principales argumentos del funcionario fue la recuperación del salario mínimo; recordó que en 2018 se ubicaba en 88 pesos diarios, mientras que para 2026 alcanzó 315 pesos en la zona general y 440 pesos en la frontera norte.

Según los datos presentados por la Secretaría del Trabajo, este incremento permitió recuperar 154 por ciento del poder adquisitivo real del salario mínimo respecto de 2018. Bolaños sostuvo además que una persona que percibía el mínimo pasó de tener capacidad para adquirir alrededor de 0.8 canastas básicas a 1.9 actualmente.

El secretario también reportó una reducción de la pobreza laboral, que ubicó en 30.7 por ciento durante el primer trimestre de 2026, el nivel más bajo registrado, mientras que para el segundo trimestre se situó en 31.9 por ciento.

A la par, destacó que entre 2018 y 2024 alrededor de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza, de las cuales, según sus cifras, 6.6 millones estuvieron relacionadas con la política de recuperación salarial.

La ruta hacia las 40 horas

Bolaños colocó la reducción de la jornada laboral entre los principales compromisos de la administración federal; explicó que el objetivo es alcanzar las 40 horas semanales de manera gradual hacia 2030, manteniendo salarios y prestaciones, una medida que impactará en más de 13 millones de trabajadores y sus familias.

El funcionario sostuvo que la medida forma parte de una transformación más amplia del mercado laboral, junto con la regulación de los trabajadores de plataformas digitales, el fortalecimiento de la justicia laboral y la recuperación del poder adquisitivo.

Sobre los trabajadores de aplicaciones, informó que al corte de agosto 199 mil 454 personas habían superado el umbral de ingresos establecido para acceder a la cobertura integral de seguridad social, mientras que 1.7 millones cuentan con protección frente a riesgos de trabajo, incluso cuando laboran pocas horas a la semana.

También destacó que el Servicio Nacional de Empleo ha colocado a 3.2 millones de trabajadores desde diciembre de 2018 y que FONACOT otorgó más de 4.3 millones de créditos entre octubre de 2024 y agosto de 2026.

En materia de jóvenes, Bolaños celebró que desde 2019 más de 3.6 millones de personas han participado en Jóvenes Construyendo el Futuro, programa que “ha logrado que siete de cada diez egresados tengan empleo o alguna actividad productiva”.

Oposición cuestiona alcance de los resultados

Los resultados fueron cuestionados por legisladores de oposición, quienes señalaron que el aumento del salario mínimo no necesariamente significa una mejora equivalente en el bienestar de todos los trabajadores.

Desde el PAN, Daniel Chimal García sostuvo que, aunque nadie niega el incremento salarial, también han aumentado los precios de alimentos, vivienda, transporte y servicios. Por ello, cuestionó si los avances reportados por la Secretaría se reflejan efectivamente en el bolsillo de las familias.

El panista también preguntó qué está haciendo la dependencia para concretar una reforma relacionada con salarios dignos para trabajadores como maestros, policías, médicos, enfermeras, integrantes de la Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, así como sobre los mecanismos de supervisión para garantizar que las plataformas digitales reporten correctamente los ingresos de sus trabajadores.

El PRI, por su parte, puso el foco en la informalidad y cuestionó que los incrementos salariales alcancen a quienes trabajan fuera del mercado formal, además de pedir resultados más concretos de programas como Jóvenes Construyendo el Futuro.

El priista Mario Calzada Mercado cuestionó que los avances reportados se traduzcan en mejores condiciones para todos los trabajadores; afirmó que más de 42 millones de mexicanos no pueden adquirir la canasta básica con el ingreso de su trabajo y que 61 por ciento de la población no tendría ingresos suficientes para cubrir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria.

También sostuvo que alrededor de 12 millones de trabajadores formales carecen de un salario suficiente para una vida digna, mientras que mujeres y jóvenes enfrentarían mayores dificultades para alcanzar ingresos adecuados.

El diputado de Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Sánchez, reconoció los avances en materia salarial y la reducción gradual de la jornada laboral, pero advirtió que estos cambios deben acompañarse del derecho a la desconexión digital.

Recordó que la Cámara de Diputados aprobó el 3 de marzo de 2026, con 447 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, una reforma en la materia que permanece pendiente en el Senado.

El legislador también sostuvo que México registra una de las jornadas laborales más largas de la OCDE, con 2 mil 299 horas trabajadas al año, y afirmó que 62 por ciento de los mexicanos enfrenta estrés moderado o severo.

Morena y aliados celebran resultados

Morena y partidos aliados celebraron los resultados presentados por el secretario, desde Morena, el diputado Pedro Haces defendió la política laboral de la administración y recordó la reforma laboral de 2019, la eliminación de la subcontratación y las modificaciones aprobadas en materia de jornada laboral, brecha salarial, desconexión digital y derechos para trabajadores de plataformas.

Al cerrar la comparecencia, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, reconoció los avances reportados en protección social y transferencias, pero señaló que persisten desafíos en materia de formalización del empleo y productividad.

Sostuvo que el reto es construir un mercado laboral capaz de ofrecer empleos dignos, estables y bien remunerados, y llamó a que el balance presentado ante el Congreso se traduzca en un esfuerzo renovado para que los trabajadores puedan vivir con mayor dignidad, seguridad y certidumbre.