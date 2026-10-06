ISSSTE recupera la investigación científica para el desarrollo conjunto de medicamentos

ISSSTE Con la creación del Centro de Investigación en Salud y Bienestar “Esther Chapa Tijerina”, el ISSSTE desarrolla medicamentos biosimilares contra el cáncer

El ISSSTE lleva a cabo acciones para recuperar y fortalecer la investigación científica, a fin de contribuir a una atención médica innovadora y accesible, ello, a través de la creación del Centro de Investigación en Salud y Bienestar “Esther Chapa

Tijerina”.

Dicho centro, integrado por cuatro laboratorios especializados localizados en distintas unidades del ISSSTE, y en colaboración con BioCubaFarma (grupo empresarial estatal de las Industrias Biotecnológica y Farmacéutica de Cuba), se desarrollan dos medicamentos biosimilares contra el cáncer: pembrolizumab y nivolumab; una vacuna terapéutica contra el cáncer de próstata y kits diagnósticos para identificar a los pacientes que pueden beneficiarse de dichas terapias.

Al respecto, el director general del ISSSTE, Martí Batres señaló que dicho centro “lo que está haciendo es crear medicamentos biosimilares para combatir el cáncer en distintas formas y en distintas partes del cuerpo humano, pero también se están creando vacunas terapéuticas, particularmente una vacuna terapéutica contra el cáncer de próstata”.

Asimismo, indicó que el desarrollo conjunto de medicamentos, vacunas y capacidad diagnóstica abre la posibilidad de reducir significativamente costos, ampliar el acceso a tratamientos oncológicos de alta tecnología, fortalecer las capacidades científicas propias y avanzar hacia la soberanía farmacéutica de nuestro país.

“Estas investigaciones se están desarrollando, no han concluido, pero van a ser una aportación muy importante para tener medicamentos, vacunas terapéuticas, que permitan combatir los diversos tipos de cáncer y así contribuir a proteger la salud de las y los mexicanos”, señaló.

Como parte del avance científico en el Instituto, indicó que la instalación del Consejo Científico, que reúne a investigadores destacados del organismo, el impulso de los Congresos Praxis y la reactivación de las publicaciones especializadas.

Aclaró que se creó un Consejo Científico, pero también se hicieron alianzas con diversas instituciones como Birmex, como la Organización Panamericana de la Salud, entre otras.