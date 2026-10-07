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Aquí te decimos para qué sirve y cómo descargar la constancia de vigencia de derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social

Constancia de vigencia de derechos del IMSS: ¿Para qué sirve y cómo descargarla?

Por Mariana Isabel Mendoza Valdez
Constancia de vigencia de derechos del IMSS: ¿Para qué sirve y cómo descargarla? (Especial)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) maneja un documento que sirve para corroborar que una persona está activa en su sistema. A continuación te explicamos más a profundidad su función, además los pasos a seguir para obtener y descargar tu constancia de derechos del IMSS.

¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

Permite que esta tenga derechos a recibir atención médica, medicamente y servicio hospitalario en la institución, asimismo es necesario para el trámite de tu cartilla el cual mantiene un historial clínico de la persona.

También funciona para obtener atención médica a través de citas sin tener que pasar por ventanilla clínica; así como a temas relacionados a la pensión, incapacidades y hospitalización; al igual que trámites escolares y laborales.

¿Cómo obtener y descargar la constancia?

Para tramitar y descargar tu constancia de vigencia de derechos en línea de forma gratuita debes acceder al portal oficial del IMSS Digital. Solo necesitarás:

  • Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
  • Número de Seguro Social (NSS).
  • Correo electrónico personal y válido al cual tengas acceso.

Debes ingresar a la página oficial en la sección de trámites en el apartado de Solicitud de constancia de vigencia de derechos y llenar el formulario:

  1. Escribe el CURP, NSS y el correo electrónico válido.
  2. Completa el código de verificación y da clic en el botón de continuar.
  3. Te llegará un mensaje a tu correo registrado para confirmar la solicitud.
  4. Presiona el enlace para validar la solicitud.
  5. Podrás descargarlo en formato PDF o imprimir la constancia.

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