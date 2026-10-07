Constancia de vigencia de derechos del IMSS: ¿Para qué sirve y cómo descargarla? (Especial)

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) maneja un documento que sirve para corroborar que una persona está activa en su sistema. A continuación te explicamos más a profundidad su función, además los pasos a seguir para obtener y descargar tu constancia de derechos del IMSS.

¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?

Permite que esta tenga derechos a recibir atención médica, medicamente y servicio hospitalario en la institución, asimismo es necesario para el trámite de tu cartilla el cual mantiene un historial clínico de la persona.

También funciona para obtener atención médica a través de citas sin tener que pasar por ventanilla clínica; así como a temas relacionados a la pensión, incapacidades y hospitalización; al igual que trámites escolares y laborales.

¿Cómo obtener y descargar la constancia?

Para tramitar y descargar tu constancia de vigencia de derechos en línea de forma gratuita debes acceder al portal oficial del IMSS Digital. Solo necesitarás:

Clave Única de Registro Poblacional (CURP).

Número de Seguro Social (NSS).

Correo electrónico personal y válido al cual tengas acceso.

Debes ingresar a la página oficial en la sección de trámites en el apartado de Solicitud de constancia de vigencia de derechos y llenar el formulario: