Constancia de vigencia de derechos del IMSS: ¿Para qué sirve y cómo descargarla?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) maneja un documento que sirve para corroborar que una persona está activa en su sistema. A continuación te explicamos más a profundidad su función, además los pasos a seguir para obtener y descargar tu constancia de derechos del IMSS.
¿Para qué sirve la constancia de vigencia de derechos del IMSS?
Permite que esta tenga derechos a recibir atención médica, medicamente y servicio hospitalario en la institución, asimismo es necesario para el trámite de tu cartilla el cual mantiene un historial clínico de la persona.
También funciona para obtener atención médica a través de citas sin tener que pasar por ventanilla clínica; así como a temas relacionados a la pensión, incapacidades y hospitalización; al igual que trámites escolares y laborales.
¿Cómo obtener y descargar la constancia?
Para tramitar y descargar tu constancia de vigencia de derechos en línea de forma gratuita debes acceder al portal oficial del IMSS Digital. Solo necesitarás:
- Clave Única de Registro Poblacional (CURP).
- Número de Seguro Social (NSS).
- Correo electrónico personal y válido al cual tengas acceso.
Debes ingresar a la página oficial en la sección de trámites en el apartado de Solicitud de constancia de vigencia de derechos y llenar el formulario:
- Escribe el CURP, NSS y el correo electrónico válido.
- Completa el código de verificación y da clic en el botón de continuar.
- Te llegará un mensaje a tu correo registrado para confirmar la solicitud.
- Presiona el enlace para validar la solicitud.
- Podrás descargarlo en formato PDF o imprimir la constancia.