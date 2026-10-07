Mujeres reciben menor pago que los hombres en el sector agropecuario: Inegi

Agricultora

Los resultados de la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2025, mostrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalaron que las mujeres representan 14.3 por ciento de los puestos de trabajo como personas jornaleras en el sector agropecuario, mientras que los hombres concentran 85.7 por ciento

Aunque mujeres y hombres jornaleros trabajan en promedio 7 horas al día, existen diferencias en el número de días contratados y en el pago diario. En promedio, las mujeres son contratadas por 17 días, frente a 20 días para los hombres.

Por ello, el pago promedio por jornada también es menor para las mujeres, con 282 pesos diarios, cuando los hombres reciben en promedio 310 pesos.

Las mujeres tienen menor participación en el trabajo jornalero

La ENA 2025 registró 17 millones 780 mil 345 puestos de trabajo como personas jornaleras. De este total, 14.3 por ciento corresponde a mujeres y 85.7 por ciento a hombres.

En cuanto al trabajo permanente, se contabilizaron 13 millones 311 mil 924 puestos. Entre los integrantes de la familia de las personas productoras, 32.1 por ciento de las mujeres realizan actividades sin recibir salario o sueldo.

Por otra parte, entre el personal remunerado, las mujeres representan 14.2 por ciento.

La mayoría de las personas productoras tiene entre 46 y 65 años de edad

En cuanto a las características sociodemográficas de las personas productoras, el grupo de edad predominante es el de 46 a 65 años, que representa 52.1 por ciento.

Le siguen las personas de 66 a 80 años, con 22.8 por ciento; de 31 a 45 años, con 16.5 por ciento; de 81 años y más, con 5.9 por ciento; y de 19 a 30 años, con 2.8 por ciento. El grupo de hasta 18 años representa 0.01 por ciento.

Respecto a la autodescripción indígena de la población productora, 56% habla alguna lengua indígena, en lo que 44 por ciento no habla alguna lengua indígena.

La primaria es el nivel de escolaridad predominante

La primaria es el nivel máximo de escolaridad que reúne el mayor porcentaje de personas productoras, con 52.3 por cuento.

Le siguen la secundaria, con 22.3 por ciento; bachillerato, preparatoria o carrera técnica, con 9.7 por ciento; licenciatura, ingeniería o posgrado, con 6.1 por ciento; mientras que 8 por ciento no cuenta con estudios y 0.6 por ciento no sabe.

La Crónica de Hoy 2026