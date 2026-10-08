Lanza Morena convocatoria para coordinadores en alcaldías y municipios; sin obligación de pedir licencia al cargo

Banderazo en Morena para buscar las coordinaciones municipales y de alcaldías de cara a las elecciones del próximo año

El Comité Ejecutivo Nacional de Morena lanzó durante la madrugada de este jueves 8 de octubre la convocatoria para para elegir a las coordinaciones de defensa de la transformación en municipios y alcaldías rumbo a las elecciones del 2027.

No obstante, Morena determinó que quienes ya ocupen un cargo en municipios, sindicaturas, regidurías, diputaciones locales o federales podrán competir en el proceso interno sin necesidad de renunciar a sus puestos.

Sin embargo, funcionarios de gobierno y del Poder Judicial sí deberán renunciar o pedir licencia.

Los aspirante de partidos aliados también podrán participar en esta contienda interna.

El registro estará abierto únicamente del 8 al 18 de octubre de manera virtual a través de la plataforma digital del partido.

Para definir a sus coordinadores municipales, Morena realizará hasta dos encuestas, una de reconocimiento que servirá como filtro en caso de que haya más de seis participantes.

Posteriormente podrán realizarse hasta dos encuestas a cargo de la Comisión de Encuestas y, si la CNE lo determina, hasta dos encuestas espejo por empresas externas para conocer al mejor calificado.

TAMBIEN SE VALE

No obstante hay excepciones como el caso de la senadora con licencia, Andrea Chávez, a quien se le otorgó de manera directa la coordinación municipal de Ciudad Juárez en Chihuahua, sin encuesta de por medio.

Ello luego de que Chávez perdiera la carrera por la coordinación estatal de Chihuahua justo con el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar cuyo resultado se dio a conocer hace dos semanas.

PARIDAD DE GÉNERO

El documento también faculta a la CNE para incluir perfiles en cualquier momento del proceso.

Asimismo prevé que, si los resultados arrojan un número mayor de hombres que ponga en riesgo el equilibrio de género, el órgano partidista realizará los ajustes necesarios para cumplir con la paridad de género.

Los aspirantes deberán firmar una carta en la que acepten esos posibles ajustes.

De igual manera tiene prohibido colocar espectaculares, uso de recursos públicos o programas sociales, entregar dinero o regalos, y hacer acusaciones públicas contra el partido u otros aspirantes. Esto último se castigará con la cancelación del registro.

El gobernador, gabinete, alcaldes y sus colaboradores de primer nivel no podrán mostrar preferencia por ningún aspirante.

La cúpula guinda advirtió que la Comisión Nacional de Elecciones evaluará trayectoria y arraigo, reservándose el derecho de aplicar o no encuestas definitivas, por lo que las definiciones finales se darán a conocer a más tardar el 31 de diciembre de 2026.