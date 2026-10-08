Riña en penal El Castillo, en Mazatlán, causa 10 muertos y 16 heridos en Sinaloa

Riña en penal de Sinaloa Reportan 10 muertos (José Betanzos Zárate )

Una riña al interior del Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, causó la muerte de 10 personas y provocó que 16 más resultaran heridas este jueves 8 de octubre de 2026, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Entre las víctimas mortales se encuentran nueve reclusos y una visita familiar.

Tras el enfrentamiento, un grupo interinstitucional de autoridades intervino para controlar la situación. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el centro penitenciario se encuentra bajo control y que las corporaciones mantienen presencia en las instalaciones para preservar el orden y garantizar la seguridad.

¿Qué pasó en el penal El Castillo de Mazatlán?

Los primeros reportes indican que alrededor de las 10:30 de la mañana se escucharon detonaciones de arma de fuego al interior del reclusorio, por lo que de inmediato se registró un operativo por parte e autoridades federales y estatales.

Los lesionados fueron trasladados para recibir atención médica prehospitalaria, según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. La dependencia no detalló las circunstancias en las que comenzó la confrontación ni las causas que la provocaron.

Después de los hechos, el Grupo Interinstitucional actuó para recuperar el control del centro. Fiscalía de Sinaloa investigará la riña en el centro penitenciario

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa fue notificada de lo ocurrido y estará a cargo de las investigaciones para esclarecer el enfrentamiento y determinar las responsabilidades correspondientes.

En paralelo, el personal de Trabajo Social comenzó a comunicarse con los familiares de las personas fallecidas para proporcionarles información sobre lo sucedido. La dependencia indicó que estas labores continuarán.

Suspenden visitas en el penal El Castillo tras el enfrentamiento

Como medida preventiva, las autoridades suspendieron las visitas programadas para este jueves en el Centro Penitenciario de El Castillo. La decisión busca proteger a las personas privadas de la libertad, al personal administrativo y a los familiares que tenían previsto acudir a las instalaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública aseguró que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades permanecen en el centro para mantener el orden.