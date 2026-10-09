Audiencia de exjueza Magaña no implica sanción, se mantiene presunción de inocencia: TDJ

Martha Eugenia Magaña (Facebook: Martha Magana)

El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) aclaró que la audiencia de la jueza en retiro Martha Magaña López no implica una sanción ni una amonestación, pues forma parte de un procedimiento que aún debe agotar las etapas previstas en la ley. El órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) subrayó que la presunción de inocencia se mantiene y que no puede anticiparse una responsabilidad.

La aclaración se emitió después de que Magaña López, ex titular del Juzgado Quinto de Distrito, compareciera por vía remota desde España el jueves 8 de octubre, en una diligencia relacionada con un informe de presunta responsabilidad por haber otorgado, en agosto de 2024, la primera suspensión provisional contra la reforma judicial.

En un comunicado, el TDJ precisó que la audiencia fue una diligencia de seguimiento al informe y que su celebración no determina por sí misma el resultado del procedimiento. Además añadió que cualquier resolución posterior, deberá sustentarse en hechos y pruebas, una vez agotadas todas las etapas legales.

De esta manera, el Tribunal distinguió entre la existencia de una investigación y la determinación de una responsabilidad: la comparecencia de Magaña no significa que haya sido sancionada ni que se haya establecido que cometió una falta.

Se reserva la información de procedimientos en curso

El TDJ también defendió la reserva legal de los expedientes que permanecen abiertos, al señalar que esta medida busca proteger los derechos humanos de las personas involucradas, su derecho de defensa y el debido proceso.

Según el órgano, los detalles de los casos que se han difundido públicamente fueron dados a conocer por decisión de las propias personas implicadas. El Tribunal sostuvo que informará sobre sus actuaciones con oportunidad y transparencia, siempre que la ley lo permita y de acuerdo con la etapa procesal correspondiente.

La institución respaldó su postura con los resultados de su primer año de funciones. De acuerdo con sus cifras, de 314 determinaciones emitidas en investigaciones, 231 concluyeron sin imputación y en 79 se identificaron elementos suficientes para formularla.