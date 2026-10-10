Lomelí visita la Universidad de Arizona para fortalecer alianza con la UNAM

UNAM y Universidad de Arizona fortalecen colaboración académica Rector de la UNAM, Leonardo Lomeli y el presidente de la universidad estadounidense, Suresh Garimella

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, visitó la Universidad de Arizona, en Estados Unidos, como parte de los esfuerzos para fortalecer la colaboración académica y científica que ambas instituciones mantienen desde hace más de seis décadas.

Durante su estancia en el campus de Tucson, Lomelí intercambió experiencias con el presidente de la universidad estadounidense, Suresh Garimella, quien destacó el papel de la UNAM como un vínculo estratégico con América Latina e Iberoamérica. La visita permitió revisar las áreas de trabajo conjunto y las oportunidades para ampliar el intercambio de conocimientos entre las dos comunidades universitarias.

Colaboración de más de 60 años

La relación entre ambas instituciones se ha extendido a distintas áreas del conocimiento, desde las humanidades, la salud y el derecho hasta las ciencias espaciales. Esta colaboración representa una de las alianzas internacionales de mayor trayectoria para la Universidad de Arizona y ha permitido desarrollar proyectos académicos y de investigación a lo largo de varias décadas.

A través de sus redes sociales, la institución estadounidense destacó la visita del rector de la UNAM y su delegación, así como la importancia de mantener el compromiso que ha permitido consolidar el trabajo conjunto.

El encuentro también sirvió para reconocer la participación del personal académico y administrativo de ambas universidades en el desarrollo de esta relación, que busca mantener abiertas nuevas oportunidades para la investigación y la formación universitaria.

UNAM y Universidad de Arizona fortalecen colaboración académica

IA y seguridad hídrica

Durante las reuniones, Lomelí y Garimella abordaron temas considerados relevantes para el desarrollo científico y tecnológico de los próximos años, entre ellos la inteligencia artificial, la innovación, la sustentabilidad y los minerales críticos o estratégicos.

La agenda también incluyó la seguridad hídrica y alimentaria, áreas en las que el intercambio de experiencias y la investigación pueden contribuir a atender desafíos compartidos. Estos asuntos forman parte de los campos en los que ambas instituciones buscan mantener el diálogo y explorar nuevas posibilidades de colaboración.

Diez años de la UNAM en Tucson

La visita coincidió con la conmemoración de los diez años del Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Tucson, Arizona, conocido como UNAM Tucson, espacio creado para fortalecer los vínculos académicos y científicos entre México y Estados Unidos.

Durante esta década, el centro ha formado parte de los esfuerzos de internacionalización de la universidad mexicana y de su relación con instituciones extranjeras, mediante el impulso al intercambio académico y la cooperación en distintas áreas.

Con esta visita, la UNAM y la Universidad de Arizona refrendaron una relación que supera los 60 años y que busca seguir generando oportunidades para estudiantes, investigadores y docentes de ambas comunidades universitarias.