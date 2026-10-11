Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables, fortalece acceso al trabajo formal y digno

feria del empleo A través de la Feria Nacional del Empleo para Grupos Vulnerables, se fortalecerá el acceso de oportunidades empleo, particularmente en atención a personas en situación de vulnerabilidad. Se ofertarán más de 20 mil puestos de trabajo y más de 50 eventos (Crisanta Espinosa Aguilar)

Como parte de las acciones del Plan México, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer el empleo formal y ampliar las oportunidades laborales para la población, se realizará una feria de empleo enfocada a grupos vulnerables.

Así lo informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), la cual, a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), llevará a cabo durante el presente mes de octubre la Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2026.

Las personas asistentes podrán acceder a servicios de orientación laboral, fortalecer sus habilidades para la búsqueda de empleo, mejorar su curriculum vitae y prepararse para entrevistas de trabajo.

Se realizarán más de 50 eventos a nivel nacional con la participación de alrededor de 1,400 instancias empleadoras que pondrán a disposición de las personas buscadoras de empleo más de 20 mil puestos de trabajo en diversos sectores productivos.

La Feria Nacional promueve ofertas de empleo formal para poblaciones indígenas, personas migrantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas afrodescendientes, personas preliberadas y mujeres, no obstante, se puntualizó que todas las personas que busquen un empleo pueden acceder a los eventos.

Además, se ofrecerán servicios de orientación laboral, talleres para la búsqueda de empleo y módulos informativos sobre programas y servicios del Gobierno de México. Estas acciones buscan brindar herramientas prácticas para elaborar o fortalecer el CV, mejorar la preparación para una entrevista de trabajo y desarrollar habilidades que favorezcan la incorporación o permanencia en un empleo formal.

Con estas acciones, el SNE continúa fortaleciendo espacios de vinculación laboral incluyentes que contribuyen a que más personas accedan a oportunidades de trabajo digno, en condiciones de igualdad.

Las personas interesadas pueden consultar las fechas y sedes de los eventos en el sitio oficial https://ferias.empleo.gob.mx/, comunicarse al teléfono 079, disponible las 24 horas, o acudir a la oficina del SNE más cercana.