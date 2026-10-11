Luz Elena González niega contratos de Pemex a empresas señaladas en columna

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Luz Elena González Escobar, secretaria de Energía de México, rechazó las afirmaciones publicadas por Claudio Ochoa Huerta en su columna “Los contratos que mancharán a la amiga de la Presidenta”, difundida este día en “El Universal”, al asegurar que la información carece de pruebas y que Pemex no ha otorgado contratos a las empresas mencionadas durante su gestión.

A través de un posicionamiento difundido en sus redes sociales, la funcionaria dirigió una aclaración a David Aponte, director general editorial del periódico, en la que solicitó la publicación íntegra de su respuesta para precisar los señalamientos relacionados con las compañías La Cosmopolitana y Productos Serel.

Niega contratos durante su gestión

González Escobar sostuvo que es falso que Petróleos Mexicanos (Pemex) haya concedido contratos a dichas empresas mientras ella ha estado al frente de la Secretaría de Energía. También cuestionó el contenido de la columna, al señalar que no presenta elementos probatorios que respalden sus afirmaciones.Como parte de sus argumentos, indicó que Pemex informó que las dos compañías no tienen contratos vigentes desde 2024 y que, a partir de ese mismo año, tampoco aparecen en el padrón de proveedores de la empresa pública del Estado.

Rechaza señalamientos sobre beneficios

La secretaria de Energía también negó haber intervenido para facilitar que las empresas obtuvieran contratos con Pemex. En su aclaración, rechazó las insinuaciones sobre un supuesto beneficio otorgado desde su posición dentro del Gobierno federal.

La funcionaria calificó como falsa la afirmación de que, durante su gestión, haya proporcionado las condiciones para favorecer a La Cosmopolitana, Productos Serel o cualquier otra compañía mediante acuerdos con la petrolera.

Finalmente, reiteró su rechazo a la información difundida en la columna y pidió que su aclaración fuera publicada en su totalidad por El Universal.