Presidenta Sheinbaum: la educación le cierra la puerta a la violencia

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Universidad Ante jóvenes estudiantes de la nueva Universidad Nacional Rosario Castellanos, en Nicolás Romero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseveró que la educación le cierra la puerta a la violencia, a la delincuencia. La educación debe cerrarle la puerta a la corrupción

La jefa del Ejecutivo Federal enfatizó que a diferencia del pasado hoy todas y todos somos iguales ante la ley, todas y todos debemos respetarnos. No debe haber ningún tipo de violencia entre nosotros, para eso es la educación. La educación abre puertas, la educación permite que nuestra relación sea a través del conocimiento.

“La educación -abundó-, le cierra la puerta a la violencia, a la delincuencia, la educación debe cerrarle la puerta a la corrupción... debe abrir todas las puertas sobre todo para las y los jóvenes mexicanos”.

Así lo estableció, ante cientos de jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, plantel Nicolás Romero, en el Estado de México, evento en el que la presidenta Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por varios integrantes de su gabinete legal y ampliado, así como por la gobernadora de la entidad mexiquense, Delfina Gómez, y la rectora de la referida universidad, Alma Herrera Márquez.

Previo al corte de listón, con motivo del nuevo plantel de la universidad, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que entraron 800 estudiantes y 400 jóvenes se quedaron afuera, van a estudiar a distancia, por lo que, adelantó, en el municipio mexiquense se va a hacer una preparatoria Margarita Maza, “que es un nuevo modelo educativo” y se ampliará la universidad Rosario Castellanos.

La presidenta Sheinbaum Pardo tuvo que hacer pausas en su discurso en diversas ocasiones ante la gritería y algarabía de los jóvenes estudiantes del nuevo plantel ante quienes incluso en tono de broma les preguntó: “a ver ¿cuántos años tengo?”, la Presidenta nada más escuchaba los gritos y sonreía. Ella dibujó una amplia sonrisa en su rostro y dijo bromeando " tengo 20″.

En su mensaje, recordó que en este 2026 se cumplieron 40 años del movimiento estudiantil del 68, que surgió cuando ella estudiaba en el CCH Sur, y desde aquellos años, dijo, siempre ha pensado que “la educación es el corazón de la transformación del país, el que nos permite igualdad, no solamente por el conocimiento, sino porque, nos permite aprender a pensar por eso no debemos usar tanto los celulares”.

¡Hay que aprender a leer!

A los presentes los convocó a no pasar tantas horas en el celular, y les recordó que las plataformas digitales tienen algoritmos “que según lo que ves te sigue saliendo lo mismo. Está bien utilizar el celular un rato, pero hay que aprender a leer -dijo mientras levantaba del atril las hojas de su discurso-”.

A las y los estudiantes de superior, les pidió estudiar, aprender “que el mismo número de estudiantes que entra (en una generación), sea el mismo que sale”. A ellas y ellos los exhortó también a “no usar tanto la inteligencia artificial para hacer los trabajos. Hay que aprender a pensar, para eso es la universidad, para eso es la educación, para aprender conocimiento, valores, el valor de la igualdad, el valor de la soberanía de México, el valor de la independencia, el valor de la democracia el valor de la libertad”.

Asimismo, recordó su compromiso de que durante su administración se harán más preparatorias y más universidades “vamos a hacer por lo menos el número de preparatorias que alcance para otros 400,000 jóvenes en todo el país y universidades para que alcancen como 350,000 pero yo creo que vamos van a ser más porque ya llevamos como 250,000 entre todas las universidades públicas”, resaltó.

De qué manera podemos transformar al mundo

En su oportunidad, la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera, aseveró que cuando se habla de educación siempre se piensa en el mundo, en el país que queremos, empero, sugirió “pensemos en educación no solamente para colgar un título universitario en las paredes de nuestra casa, sino también para pensar de qué manera podemos transformar al mundo”.

Resaltó que el modelo educativo de la Cuarta Transformación no promueve la individualización del esfuerzo, sino el trabajo en equipo y la colaboración, no solamente la apropiación de conocimientos especializados.

También nos interesa, añadió, que en la universidad se aprenda a compartir la vida ... que se pueda compartir no sólo lo que se está aprendiendo con los maestros sino también las enormes posibilidades que tenemos en nuestras manos para poder transformar el mundo en el que vivimos.