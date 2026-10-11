SEP reporta inversión de 141 mil millones de pesos en becas para más de 19.5 millones de estudiantes

El secretario de Educación Pública destacó que, bajo el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los programas de Becas para el Bienestar avanzan hacia la universalización de los apoyos educativos

La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que durante el ciclo escolar 2025-2026 destinó 141 mil 536 millones de pesos al programa Becas para el Bienestar, con el que se benefició a más de 19.5 millones de estudiantes de educación básica, media superior y superior en todo el país.

El titular de la dependencia, Mario Delgado, destacó que la estrategia, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, busca reducir las brechas de desigualdad, fortalecer la permanencia escolar y ampliar progresivamente el acceso a los derechos sociales mediante apoyos económicos para los alumnos.

De acuerdo con las cifras presentadas por la SEP, la cobertura del programa aumentó 43.3 por ciento respecto al ciclo escolar anterior, al pasar de 13.6 millones a 19.5 millones de beneficiarios en los tres tipos educativos.

Delgado señaló que estos apoyos también contribuyen a atender a comunidades históricamente excluidas. Durante el ciclo escolar 2025-2026, un total de 2.1 millones de estudiantes recibieron becas en 36 mil 13 escuelas ubicadas en localidades indígenas. Además, alumnos de 25 mil 698 planteles situados en comunidades de alta y muy alta marginación forman parte del programa.

Rita Cetina concentra apoyos en educación básica

Por su parte, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio León Trujillo, informó que para el ciclo escolar 2026-2027 la Beca Universal Rita Cetina, dirigida a estudiantes de educación básica, desde preescolar hasta secundaria, registra 14 millones 960 mil 755 beneficiarios.

Este programa cuenta con una inversión reportada de 84 mil 820 millones 233 mil pesos, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de apoyos a las familias con hijos en edad escolar.

Asimismo, señaló que 6 millones 694 mil 988 estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares al inicio del ciclo 2026-2027, con el propósito de contribuir a cubrir los gastos que representa el regreso a clases.

Becas Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro

En educación media superior, la Beca Universal Benito Juárez prevé alcanzar los 4 millones 200 mil beneficiarios al cierre de 2026, con una inversión de 39 mil 542 millones 581 mil 500 pesos.

En el nivel superior, el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro cuenta con 414 mil 100 estudiantes beneficiarios y una inversión de 12 mil 294 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por las autoridades educativas.

A estos apoyos se suma la Beca Gertrudis Bocanegra, que inició operaciones en 2026 y ha ejercido 312.2 millones de pesos para beneficiar a 55 mil 924 estudiantes de licenciatura o Técnico Superior Universitario.

Buscan ampliar la cobertura de los apoyos

La SEP sostuvo que Becas para el Bienestar constituye una de las principales políticas sociales dirigidas a fortalecer el acceso y la continuidad educativa, especialmente entre estudiantes que enfrentan condiciones económicas y sociales adversas.

Mario Delgado reiteró que el objetivo es avanzar gradualmente hacia la universalización de las becas, particularmente en educación básica y media superior, para que un mayor número de estudiantes cuente con respaldo económico durante su formación académica.

La dependencia indicó que la operación del programa debe acompañarse de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con el propósito de informar sobre el uso de los recursos públicos y los resultados alcanzados en beneficio de la población estudiantil.