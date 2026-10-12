Actualización en el caso de Dafne Quintos: cronología del feminicidio de la menor en un campamento militar

Actualización en el caso de Dafne. La madre de la menor de Tamaulipas habría emprendido una denuncia en contra de Gabriel "N" desde 2019.

Tras una denuncia impuesta hace 7 años, se ha declarado culpable al padre de Dafne Quintos, Gabriel Zapata, por el delito de abuso sexual. El caso de la menor se dio a conocer, luego de ser víctima de feminicidio en julio dentro de un campamento militar en Tamaulipas.

¿Por qué declararon culpable al padre de Dafne Quintos?

Este lunes 12 de octubre se dio a conocer que el juez Eliseo Sánchez Wong declaró culpable a Gabriel “N”, padre de Dafne Quintos, menor fallecida en un campamento militar. La razón de su detención es por una denuncia interpuesta por parte de la madre de la menor, Alejandra Quintos, en 2019 por abuso sexual agravado contra su hija de seis años en aquel entonces.

La audiencia en el Centro Integral de Justicia de El Mante se habría prolongado por más de cuatro horas, en donde al terminar, Gabriel, el padre de Dafne, habría acusado de “inexperto” al juez, declarando que apelará al fallo. Mientras tanto, se ha informado que tiene hasta el día 16 de octubre para presentar el recurso ante los magistrados.

Cronología del caso Dafne Quintos:

La muerte de Dafne Zapata Quintos Martínez, de 13 años, ocurrida en julio de 2026 dentro de la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, provocó indignación nacional debido a las circunstancias de su fallecimiento. Aunque inicialmente se presentó como un accidente, los resultados de la necropsia y las denuncias de sus familiares llevaron a las autoridades a investigar el caso como feminicidio.

A continuación, los principales acontecimientos del caso:

13 de julio de 2026: Dafne ingresó al campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, procedente de Ciudad Mante, Tamaulipas. El curso estaba programado para concluir el 31 de julio.

Dafne ingresó al campamento de verano de la Academia Militarizada Doenitz, procedente de Ciudad Mante, Tamaulipas. El curso estaba programado para concluir el 31 de julio. 14 y 15 de julio de 2026: Personal de la academia informó a su madre, Alejandra Quintos, que la adolescente había sufrido un desvanecimiento durante una actividad física. Posteriormente, le enviaron un video en el que Dafne aparecía con lesiones visibles en el rostro, aunque aseguraba encontrarse bien.

Personal de la academia informó a su madre, Alejandra Quintos, que la adolescente había sufrido un desvanecimiento durante una actividad física. Posteriormente, le enviaron un video en el que Dafne aparecía con lesiones visibles en el rostro, aunque aseguraba encontrarse bien. 16 de julio de 2026: La madre recibió una llamada del personal de la academia informándole que su hija presentaba problemas de salud. Más tarde le comunicaron que había fallecido, presuntamente después de desvanecerse mientras se bañaba.

La madre recibió una llamada del personal de la academia informándole que su hija presentaba problemas de salud. Más tarde le comunicaron que había fallecido, presuntamente después de desvanecerse mientras se bañaba. 17 de julio de 2026: La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los resultados forenses señalaron asfixia por sumersión como causa de muerte, mientras los familiares denunciaron posibles actos de violencia.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas inició las investigaciones para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Los resultados forenses señalaron asfixia por sumersión como causa de muerte, mientras los familiares denunciaron posibles actos de violencia. 18 de julio de 2026: Familiares y amigos despidieron a Dafne en Ciudad Mante. Durante los servicios funerarios, su madre exigió justicia y solicitó que se investigara al personal de la academia.

Familiares y amigos despidieron a Dafne en Ciudad Mante. Durante los servicios funerarios, su madre exigió justicia y solicitó que se investigara al personal de la academia. 20 de julio de 2026: El caso adquirió mayor relevancia nacional después de que familiares difundieran información del certificado de defunción, en el que la muerte aparecía clasificada como homicidio. También se realizaron movilizaciones para exigir el esclarecimiento de los hechos.

El caso adquirió mayor relevancia nacional después de que familiares difundieran información del certificado de defunción, en el que la muerte aparecía clasificada como homicidio. También se realizaron movilizaciones para exigir el esclarecimiento de los hechos. 21 y 22 de julio de 2026: La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que la muerte de Dafne era investigada bajo el protocolo de feminicidio, tomando en consideración los resultados periciales y las circunstancias del fallecimiento.

La Fiscalía de Tamaulipas confirmó que la muerte de Dafne era investigada bajo el protocolo de feminicidio, tomando en consideración los resultados periciales y las circunstancias del fallecimiento. 28 de julio de 2026: Una jueza de control vinculó a proceso a Danna Yanina “N” por su probable participación en el feminicidio de Dafne. La investigación también derivó en la detención de otras personas relacionadas con la academia, incluido su director.

Una jueza de control vinculó a proceso a Danna Yanina “N” por su probable participación en el feminicidio de Dafne. La investigación también derivó en la detención de otras personas relacionadas con la academia, incluido su director. 30 de julio de 2026: Se informó que tres personas relacionadas con la institución enfrentaban procesos judiciales. La defensa de una de las imputadas anunció que buscaría recurrir a un amparo para cuestionar la vinculación a proceso.

Se informó que tres personas relacionadas con la institución enfrentaban procesos judiciales. La defensa de una de las imputadas anunció que buscaría recurrir a un amparo para cuestionar la vinculación a proceso. 7 de agosto de 2026: Gabriel “N”, padre de Dafne, compareció por videollamada en una audiencia relacionada con una denuncia por presunto abuso sexual presentada años antes. Este procedimiento judicial es independiente de la investigación por el feminicidio de la adolescente.

Gabriel “N”, padre de Dafne, compareció por videollamada en una audiencia relacionada con una denuncia por presunto abuso sexual presentada años antes. Este procedimiento judicial es independiente de la investigación por el feminicidio de la adolescente. 9 de octubre de 2026: El juez Eliseo Sánchez Wong aplazó la resolución del juicio contra Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, acusado de abuso sexual agravado contra su hija. La audiencia se realizó en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas, donde el juzgador determinó que necesitaba más tiempo para analizar las pruebas y los testimonios presentados durante el proceso iniciado en 2019.

El juez Eliseo Sánchez Wong aplazó la resolución del juicio contra Gabriel “N”, padre de Dafne Zapata Quintos, acusado de abuso sexual agravado contra su hija. La audiencia se realizó en el Centro Integral de Justicia de Ciudad Mante, Tamaulipas, donde el juzgador determinó que necesitaba más tiempo para analizar las pruebas y los testimonios presentados durante el proceso iniciado en 2019. 12 de octubre de 2026: Después de siete años de proceso judicial, Gabriel “N” fue declarado culpable del delito de abuso sexual agravado contra su hija Dafne, quien tenía seis años cuando ocurrieron los hechos denunciados. El juez Eliseo Sánchez Wong emitió el fallo condenatorio tras valorar las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio. La denuncia original había sido interpuesta en 2019 por Alejandra Quintos, madre de la adolescente. Tras conocer la resolución, la defensa de Gabriel “N” anunció que presentará una apelación para intentar revertir el fallo, al considerar insuficientes las pruebas utilizadas para determinar su responsabilidad. La pena de prisión todavía no ha sido establecida y deberá determinarse en una audiencia posterior.

El caso también impulsó la propuesta conocida como Ley Dafne, promovida por familiares de la víctima para establecer mayores controles sobre las academias militarizadas que trabajan con menores de edad y prevenir prácticas de adiestramiento violentas o excesivas.