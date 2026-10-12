Depresión y estrés se disparan en México; reducen 31 % presupuesto para salud mental en los últimos 6 años: CIEP

Salud mental en nuestro país, un tema pendiente. Hasta un 55% de los mexicanos no acude a ayuda profesional.

En un país donde el 40% de los jóvenes mexicanos de 18 a 24 años presentó síntomas graves o muy graves de depresión, ansiedad o estrés, el gasto destinado del gobierno federal para la salud mental de la población presenta una reducción del 30.7 % en los últimos seis años, lo que ha impactado de manera importante la atención a ese sector de la población.

Los recortes del 2020 al 2026 al presupuesto para la salud mental que atiende depresión, ansiedad, estrés, adicciones como alcoholismo, tabaquismo y otra sustancias como drogas, entre otras enfermedades, suman 1, 289.9 mmdp.

Si bien para el 2027, el presupuesto de salud mental aumentaría 7.1 % respecto a 2026, equivalente a 192.3 mdp adicionales, lo cierto es que este rubro de la salud viene arrastrando fuertes recortes a su presupuesto desde el 2020.

Se estima que solo dos de cada 10 personas que padecen un trastorno mental reciben atención profesional.

De acuerdo a un análisis del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) Presupuesto para salud en 2027: Récord en medicamentos; hospitales mantienen rezagos”, el recorte más fuerte se observa entre 2025 y 2026, cuando el Presupuesto sufrió una reducción de 3 mil 857.7 a 2 mil 718.3 mdp, es decir, un recorte de 1,139.4 mmdp.

Este cambio coincide con una modificación en la estructura institucional, pues a partir de 2026 los recursos se concentran en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.

El recorte más fuerte perfilado para el próximo año en Salud Mental es en el rubro de “Servicios de Atención a la Salud”, donde se plantea pasar de 1,575.5 mmdp en este 2026 a 348 mdp para el 2027.

Ello significa un recorte de 1,227.6 mmdp para el próximo año en este rubro.

Otro rubro de los más castigados en Salud Mental es el de Política de Prevención y Control de Enfermedades con un recorte previsto para el próximo año de 46.7 millones de pesos al pasar de 161.4 mdp en este 2026 a 114.7 mdp para el 2027.

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones concentraría 2 mil 355.6 mdp, mientras que el Instituto Nacional de Psiquiatría recibiría 554.9 mdp. Sin embargo, el gasto sería 24.6 % menor que el ejercido en 2025 y permanecería por debajo de los niveles de 2020 a 2024.

Se estima que alrededor de 3,6 millones de adultos en el país viven con depresión diagnosticada, y cerca de 7 de cada 10 personas que la padecen no reciben atención médica.

Un reporte de AXA Mind Health Report señaló que el 40% de los jóvenes mexicanos de 18 a 24 años presentó síntomas graves o muy graves de depresión, ansiedad o estrés

El 80% de los trabajadores en México ha experimentado al menos una afectación de su salud mental por el trabajo. El estrés laboral, la ansiedad, el agotamiento y la depresión son parte de estos efectos, de acuerdo con el estudio Salud Mental en la era de la IA de MetLife.