Huracán Simón llega a categoría 3: ¿Cuál es su trayectoria y qué estados afectará este lunes 12 de octubre?

Huracán Simón La tormenta disminuye a categoría 3 con dirección al oeste. (cuartoscuro)

El Huracán Simón continúa su paso por México en la mañana de este 12 de octubre. Aunque no provocó desastres en costas del Pacífico como categoría 4, actualmente se encuentra en categoría 3 y estados se mantienen en alerta.

¿Cómo va paso de Huracán Simón por México?

El Huracán Simón, que llegó a alcanzar categoría 4 en paso por Colima y Jalisco, continúa como categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. Esto significa que puede resultar en daños a árboles, tejados, ventanas y puertas, así como también marejadas de 2.97 a 3.96 metros sobre el nivel normal. Es el segundo huracán de la temporada que impacta costas mexicanas.

El ciclón se dirige hacia el noroeste a 4 kilómetros por hora. Hasta el momento, se encuentra a 80 kilómetros de Cabo Corrientes, Jalisco.

Presenta vientos sostenido de 185 km/h y rachas de hasta 230 km/h. El ciclón dejó saldo blanco en su paso por Puerto Vallarta. Aun así, autoridades recomiendan mantenerse alejado de costas por fuerte oleaje.

Como medida de seguridad, se suspendieron clases en varios municipios de Colima y estados con costas en el Pacífico se mantienen en alerta.

El huracán resultará en lluvias extraordinarias (más de 250 mm) en Jalisco, torrenciales (150 mm a 250 mm) en Colima, intensas (75 a 150 mm) en Nayarit y Michoacán y muy fuertes en Sinaloa.