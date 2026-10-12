Mario Delgado convoca a regresar al hábito de la lectura

Maratón por la lectura El secretario de Educación Pública (SEP), Mario Delgado convoca a estudiantes de secundaria a regresar al hábito de la lectura, en el marco del Maratón por la Lectura y las Artes en el Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos, el funcionario invitó a estudiantes de secundaria: “apaga el celular, abre un libro”

“Apaga el celular, abre un libro. Cuando lo hacemos, el espejo se vuelve ventana y deja ver los muchos mundos que el libro contiene, ninguno recortado por un algoritmo a la medida de los intereses de las empresas tecnológicas”, enfatizó el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El funcionario federal abundó que “cuando apagamos las pantallas y abrimos un libro, más que perdernos de algo, ganamos mundos nuevos. Leamos. A solas y en colectivo. Reunidos o en la intimidad de nuestra casa. Y preguntémonos sobre lo que leemos, reflexionemos y construyamos nuestro criterio desde el pensamiento y el diálogo. Leer es una de las formas más poderosas de la resistencia”.

En el marco de una lectura colectiva con alumnos de la escuela secundaria No. 58 “Valentín Gómez Farías”, en el marco del Maratón por la Lectura y las Artes, con motivo del Día de la Resistencia de los Pueblos Indígenas y Afroamericanos y de la estrategia EABC de las Emociones, el secretario Delgado Carrillo, preguntó al alumnado ¿cuántas horas pasa utilizando el celular? y desplazándose por sus contenidos, y el material indeseable que recibe en esas plataformas, por lo que recomendó recuperar el gusto por la lectura para favorecer el bienestar emocional.

Acompañado de la escritora Nadia López García, directora general de Materiales Educativos de la SEP, el secretario Mario Delgado adelantó que próximamente se convocará al estudiantado a participar en el Concurso Nacional Escolar de Calaveritas.

Subrayó que el Maratón por la Lectura y las Artes está dedicado a las letras de esa resistencia: poemas y relatos que honran la memoria de los pueblos originarios, crónicas que preservaron aquello que otros quisieron borrar, leerlas, enfatizó, permite devolver a las comunidades la palabra que intentaron quitarles y descubrir otras maneras de mirar el mundo.

Leer más en las escuelas y el hogar

En su oportunidad, Miguel Ángel Hernández, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de México, y Adolfo Cerqueda Rebollo, presidente municipal de Nezahualcóyotl, quienes destacaron la importancia de la lectura en la formación escolar y la necesidad de dedicarle más tiempo, tanto en las escuelas como en los hogares, en sustitución del uso excesivo de celulares.

Previo a la lectura colectiva, dedicada a la resistencia y la libertad, ejes centrales del maratón, Delgado Carrillo relató a los estudiantes, madres y padres de familia y personal docente, la historia de Yanga, un hombre esclavizado traído de África a la región de Zongolica, Veracruz, por los colonizadores españoles en el siglo XVI, quien escapó alrededor de 1570 y se refugió en las montañas. Tras décadas de resistencia y enfrentamientos contra los conquistadores, logró que, en 1609, San Lorenzo de los Negros fuera reconocido como un pueblo libre, antecedente histórico de la lucha por la libertad de las comunidades afrodescendientes en América.

En cumplimiento de la orientación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la comprensión lectora en las escuelas, el secretario Mario Delgado propició un diálogo con los estudiantes sobre el relato, quienes señalaron que la bandera blanca de los españoles representaba una petición de paz y que la esclavitud no debe repetirse, a lo que el funcionario federal enfatizó que: “hoy aprendimos el valor de la libertad, la libertad por la que todos los días lucha nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum”.