Promoverá PAN amparos contra el “predialazo”, advierte 9 riesgos como aumento a tarifas

Panistas ennumeran los 9 riesgos del llamado "predialazo" que impulsa el gobierno.

El Partido Acción Nacional acusó “vacíos legales e intentonas por hacer de nuestras casas, la caja chica del Gobierno”, por lo que, anunció amparos en contra del Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), el cual advirtió , tiene nueve puntos de alerta para el patrimonio familiar.

Paralelo a ello, buscará la comparecencia en San Lázaro de Edna Elena Vega Rangel, titular de SEDATU, para que ofrezca claridad, certeza y una postura frente a los abusos y el rechazo ciudadano al POZMVM y exigieron a la jefa del gobierno capitalino, Clara Brugada, y al Gobierno federal, retiren el documento.

“Curiosamente, esa funcionaria federal no está en la lista de secretarios que comparecerán por la Glosa del Informe de Claudia Sheinbaum, ello, en medio de inquietudes vecinales en varios estados de la República de la zona centro en el marco de la consulta pública que tiene que ver con el impuesto predial, los usos de suelo, la zonificación y la certeza patrimonial”, aseveró el vocero de los diputados del PAN, Federico Dóring y la presidenta del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña.

Entre los riesgos que advierten están un nuevo Gravamen, cobro propuesto para ciertos predios baldíos o subutilizados.

La actualización del predial, a través de valores catastrales lo que podría elevar el pago, así como la venta forzosa, plazos para desarrollar predios y mecanismos de subasta.

Asimismo la recuperación de predios, organismo para recuperar y reutilizar predios vacantes o abandonados, más edificabilidad, pagos por cambios de uso y mayor capacidad de construcción y precios máximos, controles de venta en zonas especiales de interés social.

Gutiérrez Ureña aseveró que el PAN ha detectado riesgos en el Programa de Ordenación que afectan de manera directa al patrimonio familiar, a la propiedad privada y desde luego, es un acoso explícito del Gobierno federal y local hacia la economía familiar, por lo que es urgente se retire el documento, se cancele la supuesta consulta pública y se dialogue con los municipios, alcaldías, vecinos, expertos y académicos.

Por eso, junto con el diputado y vicecoordinador del GPPAN, Diego Garrido, el diputado federal Federico Döring y Gabriela Salido, secretaria de Desarrollo Sustentable del PAN CDMX, pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que, de manera formal, solicite a la autoridad metropolitana que retire los 9 puntos de riesgo del documento publicado de consulta.

Los panistas anunciaron la realización de foros de Parlamento Abierto sobre el tema y la habilitación de un sitio para amparos en contra de estos riesgos en el Programa de Ordenación.

“Le decimos claramente a morena: Si realmente no quieren el predialazo ni los 9 riesgos detectados, que la Jefa de Gobierno lo retire por escrito y formalmente. Aquí no hay mentiras, su propio documento de las páginas 169 a la 174 consigna los riesgos”, explicaron