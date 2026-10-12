PT exige a Morena repetir las 17 encuestas en los estados; amagan con ir solos en Michoacán

PT exige a Morena repetir las 17 encuestas en los estados

Luego de que ayer, el senador Raúl Morón Orozco anunció en Michoacán que construirá “una alternativa diferente, desde abajo” y que hará recorridos por la entidad para “atender a los ignorados y los agraviados”, el Partido del Trabajo (PT) refrendó su exigencia de reponer el proceso de encuestas en los 17 estados donde habrá elecciones para gobernador .

Reginaldo Sandoval Flores, coordinador de los diputados federales petistas, remarcó que si en noviembre Morena no repite la consulta, “tomaremos otra decisión”, es decir, postular a Morón como su candidato.

“Nosotros estamos del lado de la razón, la justicia y los principios, y del otro lado están la mentira y el chantaje. Tenemos certeza de que el obradorismo acompañará a Morón”, dijo el legislador, quien ayer ratificó que el senador con licencia es el coordinador estatal de afiliación del PT rumbo a la gubernatura en 2027.

El legislador indicó que el proceso debería estar bajo el control de una encuesta científica y no de una “controlada por Morena”.

La postura de Sandoval Flores se dio luego de que ayer en Morelia, Morón pidió a su estructura movilizarse en los municipios para realizar un amplio foro de diálogo, para organizar y escuchar las necesidades de la gente y anunció que en noviembre volverá a convocar a una asamblea para tomar una decisión definitiva sobre el destino del movimiento.

Estos señalamientos se dan casi un mes después de que Morena designó al fiscal Carlos Torres Piña “coordinador estatal”. En un encuentro en Morelia, manifestó: “a quienes pensaron que nuestro silencio era sinónimo de duelo, derrota o desistimiento político, les digo que en muchas ocasiones el silencio es más fuerte y más digno que las palabra, es también un mensaje y espacio para la reflexión y momento para replantear la reorganización política”.

“Es momento de volver a levantar la voz (...)no nos van a doblegar. Nos mantendremos de pie con dignidad hasta lograr que la transformación en Michoacán se consolide verdaderamente” apuntó.

Finalmente, afirmó que el proceso no ha concluido y se dijo “listo para defender los principios, valores y propósitos de la Cuarta Transformación en Michoacán, que no pertenece a unos cuantos, sino al pueblo”.