SICT avanza en la modernización de la carretera Macuspana-Escárcega, registra avance del 64%

Carretera Macuspana-Escárcega alcanza 64% de avance

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, informó que los trabajos para modernizar la carretera Macuspana-Escárcega alcanzaron un avance de 64 por ciento en las obras programadas para 2026, con intervenciones destinadas a ampliar la capacidad de la vía y mejorar la circulación entre el sureste del país.

El proyecto contempla trabajar este año en 54 kilómetros distribuidos en Tabasco, Campeche y Chiapas, mediante 65 frentes de obra. La ampliación a cuatro carriles busca disminuir hasta en 40 minutos los tiempos de traslado y facilitar el movimiento de pasajeros y mercancías.

Avances por estado

En Tabasco se intervienen 28.5 kilómetros y dos puentes, con un progreso de 71.34 por ciento. En Campeche, los trabajos abarcan 20 kilómetros y registran un avance de 55.6 por ciento, mientras que en Chiapas se contempla la rehabilitación de 5.5 kilómetros.

Las labores forman parte de un programa de modernización y conservación que comenzó en marzo de 2025 y cuya conclusión está prevista para diciembre de 2029. La carretera tiene una longitud total de 249 kilómetros y requiere una inversión de 25 mil 022 millones de pesos.

Durante 2025 se modernizaron 16 kilómetros de la ruta. En Tabasco se concluyeron 12 kilómetros entre Macuspana y el kilómetro 60, además de la construcción de dos puentes; en Campeche se terminaron otros cuatro kilómetros en el tramo de Escárcega a El Tormento.

Menor tiempo de traslado

Con la conclusión de las obras, el recorrido entre Macuspana y Escárcega podría pasar de tres horas a dos horas con 20 minutos. La reducción prevista busca facilitar los desplazamientos cotidianos y mejorar la conexión entre las localidades de los tres estados por los que pasa la carretera.

De acuerdo con la SICT, alrededor de 760 mil habitantes de Tabasco, Campeche y Chiapas se beneficiarán con la modernización, que también permitirá agilizar el transporte de productos y reducir los costos de operación para quienes utilizan esta vía.

Integración al Corredor del Golfo

Una vez terminados los trabajos de ampliación y conservación, la carretera Macuspana-Escárcega se integrará al Corredor del Golfo, con el objetivo de fortalecer la conectividad de largo itinerario en la región.

La intervención busca mejorar la circulación entre los estados del sureste y facilitar el traslado de personas y mercancías. La ampliación a cuatro carriles y la rehabilitación de los tramos previstos forman parte de las acciones para modernizar esta ruta prioritaria.