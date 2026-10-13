Ebrard afirma que T-MEC está “blindado” pese a las tensiones comerciales

Marcelo Ebrard. (Camila Ayala Benabib)

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se encuentra “blindado”, pese a la complejidad que representan las negociaciones comerciales con los dos socios de México.

Durante una entrevista en la Cámara de Diputados, el funcionario sostuvo que el panorama del acuerdo comercial se mantiene y señaló que, en términos generales, a México le ha ido relativamente bien. Añadió que la revisión anual del tratado no cambia su perspectiva sobre la situación.

Regresará a San Lázaro

Ebrard acudió a la Cámara de Diputados para asistir al informe de Enrique Vázquez. Su visita al recinto legislativo continuará el próximo viernes, cuando comparezca ante comisiones como parte de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La comparecencia se realizará en el marco de la revisión de las acciones del gobierno federal, entre ellas las correspondientes a la política económica y comercial del país.