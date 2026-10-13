Ex aspirantes de Morena piden reconsiderar candidatura de Clara Luz en Nuevo León

Exaspirantes de Morena piden reconsiderar candidatura de Clara Luz en Nuevo León

Tras sostener un encuentro, Tatiana Clouthier Carrillo, Andrés Mijes Llovera y Waldo Fernández González solicitaron a las dirigencias de Morena y sus partidos aliados reconsiderar la eventual postulación de Clara Luz Flores a la gubernatura de Nuevo León en 2027. En dicho encuentro, también participó por videollamada Judith Díaz.

Los tres ex aspirantes a la coordinación estatal de la Cuarta Transformación señalaron que el nombramiento de una coordinadora no implica necesariamente su posterior candidatura.

Tatiana Clouthier advirtió que según las mediciones recientes a las que hizo referencia, Clara Luz Flores presenta una caída en los niveles de aceptación que la coloca en condiciones similares a las registradas durante la elección de 2021. Además, cuestionó que la encuesta interna de Morena no considerara los niveles de opinión negativa de la actual coordinadora.

“Estamos cuestionando la manera en que se hizo la medición al no considerar los negativos”, afirmó Clouthier, y destacó que todavía existen mecanismos y tiempo suficiente para revisar la eventual candidatura.

Andrés Mijes manifestó preocupación por el ambiente que percibe entre integrantes y simpatizantes del movimiento y consideró que existe el riesgo de desaprovechar la oportunidad de llevar la Cuarta Transformación al gobierno estatal.

“Estamos preocupados por el sentimiento de derrota que hay en Nuevo León, el sentimiento de que se entregó ya el Estado a otros partidos políticos y que se está perdiendo la gran oportunidad que tenemos de poder traer la transformación a Nuevo León”, expresó.

Finalmente, Waldo Fernández recordó que en la elección de 2021, cuando Clara Luz Flores encabezó la candidatura a la gubernatura de Nuevo León, los partidos Verde Ecologista de México, del Trabajo y Nueva Alianza, que formaban parte de esa alianza electoral, perdieron sus registros locales.

“Hay que recordar que en la elección anterior de gobernador el Partido Verde perdió su registro local en el proyecto de Clara, el Partido del Trabajo también y el Partido Nueva Alianza se murió, ya no pudo recuperar su registro”, señaló Fernández.

Por otra parte, Fernández también solicitó a Clara Luz Flores aclarar públicamente si Karina Barrón participa en su equipo de trabajo, debido a los antecedentes del conflicto legal que ambos sostuvieron y sus repercusiones familiares. Los participantes reiteraron que continuarán trabajando dentro del movimiento de la Cuarta Transformación y respaldando el proyecto de la presidenta, mientras las dirigencias partidistas analizan los planteamientos expresados.