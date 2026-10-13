Padres de niño con leucemia denuncian falta de insumos en el IMSS; médicos hacen “la vaquita”

Personal del IMSS marcha a oficinas centrales ( CUARTOSCURO)

Los aplausos desde las banquetas de personas de la tercera edad y ciudadanos, personas que se asomaban desde los edificios para mostrar su respaldo; automovilistas y motociclistas que hicieron sonar sus claxons mientras esperaban el paso del contingente, marcaron la manifestación de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quienes salieron a las calles para exigir que sus demandas laborales y sindicales sean atendidas.

Los reclamos del personal médico fueron más allá de del incremento salarial y la falta de material; denunciaron irregularidades en el proceso de consulta sindical, exigieron la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), y pidieron la realización de un congreso extraordinario. De no ser escuchados, aseguraron que marcharán cada 15 días.

Pero entre quienes observaron la movilización también hubo voces que pusieron sobre la mesa las dificultades que enfrentan los pacientes. Una de ellas fue la de los padres de Matías, un pequeño con leucemia que lleva dos años en tratamiento en el Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Jazmín y Javier, sus padres, reconocieron la atención humana que su hijo ha recibido de médicos y enfermeras. Sin embargo, denunciaron que durante este tiempo también han enfrentado la falta de material y medicamentos necesarios para los tratamientos del menor.

La pareja aseguró que ha sido testigo de cómo el personal médico y de enfermería busca alternativas para conseguir los insumos que necesita para atender a los niños hospitalizados.

De acuerdo con su testimonio, los trabajadores llegan a organizarse para hacer “la vaquita”, con el propósito de comprar materiales que requieren para brindar atención a sus pacientes.

Ciudadanos respaldan la movilización

Personal del IMSS marcha a oficinas centrales ( CUARTOSCURO)

Entre las personas que observaron el paso de los trabajadores estuvo Melissa, quien celebró que el personal médico decidiera manifestarse y consideró que sus demandas involucran tanto a quienes laboran en el sector salud como a la población que depende de los servicios públicos.

“Los admiro mucho porque están alzando la voz por millones de personas, tanto por personal médico, como por las y los ciudadanos mexicanos”, expresó.

Para Melissa, la movilización representa una defensa no solo de las condiciones laborales de los trabajadores, sino también de las personas que no reciben una atención médica de calidad.

“Los admiro porque están poniendo en alto no solo su labor, sino a las personas que necesitan atención”, insistió.

La ciudadana afirmó que está de acuerdo con que los trabajadores recurran a distintas formas de protesta para conseguir que sus demandas sean escuchadas, incluso cuando eso implique afectaciones viales.

“Yo estoy totalmente de acuerdo, que hagan lo que tengan que hacer, que cierren calles, que marchen, pero siempre y cuando el Gobierno les haga caso”, señaló.

Melissa también expresó su preocupación por la posibilidad de que las autoridades no respondan a las exigencias de los manifestantes. Como ejemplo, aludió a la marcha de la llamada Generación Z y cuestionó la respuesta que dio la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Lamentablemente hemos visto muchos ejemplos, como en la marcha de la Generación Z, al día siguiente la presidenta salió a decir, casi casi, que no le importaban las marchas”, afirmó.

Ante ello, pidió a las autoridades que la movilización de los trabajadores del IMSS tenga una respuesta, debido a la relevancia que atribuye al personal médico para el funcionamiento del sistema de salud.

“Ojalá y con esta marcha, que es de un sector tan importante, las autoridades volteen a verlos y atenderlos”, expresó.

Llaman a votar contra el incremento salarial

Además de las inconformidades relacionadas con las condiciones laborales, los trabajadores convocaron a votar en contra del incremento salarial de 6.8 por ciento cuya aceptación sería sometida a consulta este miércoles 14 de octubre.

Aseguraron que la encuesta fue analizada jurídicamente y que el proceso está “viciado de origen”. También lo calificaron como una “consulta impuesta por el Gobierno y el Sindicato”.

Por ello, llamaron a los trabajadores a participar en la votación y rechazar el incremento.

“Vamos a ejercer el voto, pero vamos a votar NO”, expresaron durante la manifestación.

El personal médico sostuvo que nunca han buscado cerrar las vías de diálogo y rechazaron que sus exigencias deban interpretarse como una negativa a negociar. Sin embargo, insistieron en que las condiciones de la consulta y la situación que enfrenta la organización sindical requieren una respuesta.

“No es momento de dejar nuestro contrato colectivo abajo”, señalaron, al advertir sobre la importancia de defender sus derechos laborales.

Marchas cada 15 días

Entre sus demandas también se encuentra la realización de un congreso extraordinario del Sindicato, así como la destitución de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS.

También advirtieron que las protestas no concluirán con la movilización de este martes; si no obtienen respuesta a sus demandas, anunciaron que realizarán marchas cada 15 días y buscarán ampliar la participación de trabajadores.

“Si no hacen caso a lo que queremos, seguiremos en las calles más fuertes, más unidos y con mucha más gente que la que hoy está aquí reunida”, advirtieron.

Queremos estar en los hospitales, no en las calles

Personal del IMSS marcha a oficinas centrales ( CUARTOSCURO)

Los trabajadores también dirigieron un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidieron escuchar sus demandas y atender el conflicto.

En su pronunciamiento, recordaron la labor que desempeñaron durante la pandemia de covid-19 y los riesgos que enfrentaron para mantener la atención de la población durante la emergencia sanitaria.

“Queremos justicia, no estamos pidiendo ningún capricho, nos pertenece porque estuvimos al frente de la pandemia, porque miles y miles cayeron en la pandemia cuidando al pueblo de México”, manifestaron.

Los trabajadores insistieron en que su intención no es permanecer en las calles, sino regresar a sus centros de trabajo y concentrarse en las tareas para las que se prepararon.

“Escucha, Claudia. No queremos estar en la calle. Queremos estar en los quirófanos, en urgencias, en las salas de atención. Para eso nos preparamos los trabajadores”, expresaron.