Pensión del Bienestar 2027: ¿cuándo aumenta y cuánto recibirán los adultos mayores?

¿Habrá un aumento en las Pensiones del Bienestar para 2027? Foto: IA

¡Excelentes noticias para millones de personas de la tercera edad! Ya que gracias al proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación se contemplan recursos para los programas sociales, lo cual abre la posibilidad de un aumento en la Pensión del Bienestar en el 2027.

¿Cuánto paga la Pensión del Bienestar en 2026?

Para conocer qué podría cambiar el próximo año, primero hay que tomar como referencia las cantidades vigentes. En 2026, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores entrega 6 mil 400 pesos bimestrales, de acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Bienestar.

Por su parte, Pensión Mujeres Bienestar otorga 3 mil 100 pesos cada dos meses a las beneficiarias que cumplen con los requisitos del programa. Estos apoyos tienen condiciones y poblaciones beneficiarias distintas, por lo que sus montos no deben confundirse.

¿Habrá aumento en la Pensión del Bienestar en 2027?

El proyecto presupuestario para 2027 contempla una partida de 519 mil 926 millones 650 mil pesos para la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. También considera recursos para Pensión Mujeres Bienestar y para la pensión dirigida a personas con discapacidad permanente.

No obstante, hasta el momento el Gobierno Federal aún no ha establecido de cuánto será el nuevo monto que recibirán los beneficiarios de dichos programas sociales.

Por lo que para conocer el nuevo monto será necesario esperar el anuncio oficial de las autoridades competentes.

¿Cuándo se anunciará el nuevo monto de la pensión?

Hasta el momento, aún no existe una fecha definitiva para el anuncio de estos ajustes al presupuesto de los programas sociales.

Sin embargo, para evitar confusiones, los beneficiarios deben consultar los comunicados de la Secretaría de Bienestar y no dar por oficiales las cantidades que circulen sin respaldo institucional.

La información sobre los pagos y los programas puede consultarse en el portal oficial del Gobierno de México: https://www.gob.mx/bienestar.

Mientras se confirma cualquier actualización, las personas adscritas a los programas sociales vigentes, seguirán recibiendo los 6 mil 400 pesos bimestrales correspondientes al 2026.