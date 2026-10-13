Sheinbaum anuncia seguimiento a denuncias y coordinación con Jalisco por contaminación del agua

Conagua prepara propuesta técnica para atender contaminación del agua en Guadalajara (Galo Cañas Rodríguez)

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno federal dará seguimiento a las denuncias por presuntos actos de represión y tortura contra personas detenidas durante las protestas por el agua en Jalisco, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja en un análisis técnico para determinar las posibles soluciones al problema de contaminación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Respecto a los señalamientos sobre presuntos abusos cometidos durante las manifestaciones por el agua limpia, que calificó como una “lamentable represión”, la mandataria indicó que, en caso de presentarse una denuncia formal ante las autoridades correspondientes, se dará la intervención institucional que proceda.

Sheinbaum precisó que, si se presenta una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra algún elemento que haya participado en los hechos, corresponderá a esa instancia actuar conforme a sus atribuciones.

Revisan quejas por presunta tortura

Ante los cuestionamientos sobre las denuncias de personas detenidas que aseguran haber sido víctimas de tortura, informó que algunos de los participantes y familiares de los detenidos ya presentaron quejas ante los mecanismos de atención y las instancias de derechos humanos del Gobierno federal.

De acuerdo con lo expuesto, las autoridades trabajan en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para revisar el procedimiento correspondiente a cada caso.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que es necesario documentar los hechos y realizar las diligencias respectivas, debido a que una parte considerable de las personas detenidas habría recuperado su libertad.

Por ello, explicó que la revisión debe centrarse en las posibles afectaciones sufridas por cada persona y no únicamente en los acontecimientos de manera general.

El objetivo, indicó, es establecer qué ocurrió en cada caso y dar seguimiento individual a las quejas presentadas.

Conagua prepara propuesta para resolver contaminación del agua en Guadalajara

Sheinbaum informó que su administración trabaja en una propuesta técnica y financiera para atender el problema de contaminación del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en coordinación con autoridades de Jalisco.

Detalló que representantes del gobierno estatal sostuvieron una reunión con Efraín Morales, titular de la Comisión Nacional del Agua, para avanzar en el análisis de las posibles alternativas de solución.

Explicó que, aunque ya existía una evaluación preliminar, solicitó a Conagua profundizar en los aspectos técnicos para determinar qué acciones se requieren y cuáles serían sus implicaciones financieras.

La mandataria adelantó que revisará la propuesta con el equipo de la dependencia para definir los planteamientos que se presentarán al Gobierno de Jalisco.

Una vez que se cuente con ese análisis, agregó, podría convocarse a una reunión con el gobernador Pablo Lemus y su equipo de trabajo, con la posibilidad de incorporar a la Secretaría de Gobernación para facilitar la coordinación institucional.

Sheinbaum señaló que el proceso se encuentra todavía en una etapa de evaluación y que las decisiones se tomarán a partir de un diagnóstico técnico más detallado.

Con ambos asuntos, el Gobierno federal planteó dar seguimiento, por una parte, a las quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos humanos y, por otra, a la búsqueda de alternativas para atender la contaminación del agua en la principal zona metropolitana de Jalisco.