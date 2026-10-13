Sheinbaum considera aumentar importaciones de gas en medio de diálogo con Trump

La Presidenta Claudia Sheinbaum abrió la posibilidad de incrementar las compras de gas natural a Estados Unidos como parte de las c con el gobierno de Donald Trump, aunque reiteró que la estrategia energética de México busca reducir la dependencia de ese combustible y fortalecer la generación de electricidad mediante fuentes renovables.

La mandataria respondió que “podría ser” al ser cuestionada sobre un eventual aumento de las importaciones de gas estadounidense, una alternativa que también contribuiría a reducir el déficit comercial que preocupa a Washington.

Sheinbaum explicó que México necesita garantizar el suministro de gas natural para cinco nuevas centrales eléctricas de ciclo combinado, por lo que no descartó recurrir a proveedores estadounidenses si la producción nacional resulta insuficiente.

“Si es necesario, pues tendrá que comprarse ese gas natural si no está disponible en el país para operar esas cinco plantas”, afirmó.

Sin embargo, sostuvo que la política energética de su administración contempla una reorientación gradual hacia fuentes renovables para disminuir la dependencia del gas natural importado.

“Lo que decidimos es ya no depender tanto del gas natural y reorientar toda la planeación energética hacia las fuentes renovables de energía”, señaló.

México mantiene dependencia del gas estadounidense

La posibilidad de ampliar las compras ocurre en un contexto de vulnerabilidad energética para México, que depende de las importaciones para cubrir una parte considerable de su consumo de gas natural, principalmente proveniente de Estados Unidos.

De acuerdo con la información proporcionada en el reporte, las importaciones cubren hasta 70 por ciento de la demanda nacional de este combustible. A ello se suma la limitada capacidad de almacenamiento estratégico, una condición que dificulta enfrentar interrupciones prolongadas en el suministro.

La disponibilidad de gas natural es relevante para la operación de las centrales eléctricas de ciclo combinado, que utilizan este combustible para generar electricidad.

En este escenario, el Gobierno federal enfrenta el reto de garantizar el abastecimiento necesario para atender la demanda eléctrica, al mismo tiempo que busca diversificar la matriz energética y ampliar el aprovechamiento de fuentes renovables.

Continúan las negociaciones comerciales con Trump

En el ámbito comercial, Sheinbaum informó que su última conversación con el presidente estadounidense, Donald Trump, ocurrió el pasado 16 de septiembre, cuando ambos abordaron las negociaciones entre los dos países y la preocupación de Washington por el déficit comercial con México.

La Presidenta afirmó que en ese momento existían avances importantes, aunque reconoció que todavía no se ha concretado un acuerdo definitivo.

Explicó que su administración busca contribuir a reducir el desequilibrio comercial mediante un aumento de las compras de productos estadounidenses, con la intención de sustituir algunas importaciones que actualmente proceden de otros países.

En estas negociaciones participa el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, quien mantiene conversaciones con autoridades comerciales estadounidenses para resolver diferencias y avanzar en los acuerdos.

Entre los asuntos pendientes se encuentran las barreras no arancelarias cuestionadas por Washington. Sheinbaum señaló que algunas de las exigencias estadounidenses pueden atenderse, mientras que otras involucran decisiones que corresponden exclusivamente al Gobierno mexicano.

“Hay muchos avances, pero evidentemente nosotros queremos las mejores condiciones para el país”, sostuvo.

Buscan acuerdo para reducir tensiones arancelarias

La mandataria describió las conversaciones con Trump como generalmente amistosas, aunque reconoció que en ocasiones se han desarrollado en un tono más tenso.

Ambos gobiernos prevén continuar las negociaciones durante la recta final del año, con el objetivo de resolver diferencias comerciales y reducir las tensiones relacionadas con los aranceles.

La eventual compra de mayores volúmenes de gas natural estadounidense se perfila así como una de las alternativas que México podría considerar dentro de la relación comercial bilateral, aunque su aplicación dependerá de las necesidades energéticas nacionales y de las condiciones que se establezcan en las negociaciones.

Mientras tanto, Sheinbaum insistió en que la prioridad de su administración es garantizar el suministro eléctrico y avanzar hacia un modelo energético menos dependiente del gas importado, con mayor participación de las energías renovables.