Sheinbaum hace live en Instagram: responde preguntas de usuarios… y ataja “Fake News” de Anabel Hernández

Sheinbaum considera aumentar importaciones de gas en medio de diálogo con Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este martes 13 de octubre de 2026 una transmisión en vivo a través de Instagram y TikTok, donde respondió preguntas de usuarios sobre distintos temas, desde la inseguridad y los servicios de salud hasta las nuevas medidas que su gobierno busca implementar para regular contenidos violentos en las plataformas digitales.

Durante el encuentro, que comenzó a las 18:00 horas y se prolongó aproximadamente media hora, la mandataria también aprovechó para desmentir los señalamientos difundidos por la periodista Anabel Hernández sobre un supuesto consumo de marihuana. Sheinbaum calificó la versión como falsa y pidió a los internautas tener precaución con la información que circula en redes sociales.

Sheinbaum responde a Anabel Hernández sobre supuesto consumo de marihuana

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la transmisión ocurrió cuando un usuario comentó en el chat en vivo “usted parece adicta” a lo que la presidenta aprovechó e hizo referencia a las afirmaciones atribuidas a la periodista Anabel Hernández, quien semanas atrás había señalado un supuesto consumo de cannabis por parte de la mandataria.

Sheinbaum rechazó categóricamente la versión y aprovechó para advertir sobre la circulación de información falsa en internet.

“Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas. Es falso, absolutamente falso. Lo que pasa es que hay muchas ‘fake news’ en las redes, tengan mucho cuidado”.

La presidenta también agradeció que le realizaran la pregunta, pues consideró que le permitió aclarar públicamente los señalamientos.

¿Qué preguntas respondió Sheinbaum durante su live en Instagram?

Además de los comentarios sobre su vida personal, Claudia Sheinbaum recibió preguntas y solicitudes relacionadas con diferentes problemas que enfrenta el país. La transmisión permitió que los internautas plantearan inquietudes directamente a la titular del Ejecutivo federal.

Entre los principales temas abordados destacaron:

Situación del IMSS: Usuarios expresaron preocupaciones relacionadas con los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Usuarios expresaron preocupaciones relacionadas con los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Agua contaminada en Jalisco: La presidenta recibió cuestionamientos sobre los problemas de calidad del agua en la entidad.

La presidenta recibió cuestionamientos sobre los problemas de calidad del agua en la entidad. Inseguridad en Morelos: Sheinbaum informó que la gobernadora Margarita Saravia participaría el miércoles 14 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, después de un operativo fallido en Totolapan.

Sheinbaum informó que la gobernadora Margarita Saravia participaría el miércoles 14 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, después de un operativo fallido en Totolapan. Conferencias mañaneras: Ante la petición de suspenderlas, la mandataria rechazó hacerlo y defendió su utilidad para informar sobre las acciones de gobierno.

Ante la petición de suspenderlas, la mandataria rechazó hacerlo y defendió su utilidad para informar sobre las acciones de gobierno. Tendencias de internet: Algunos participantes solicitaron que realizara el gesto viral conocido como six seven, popular entre usuarios jóvenes.

Durante el encuentro también hubo mensajes de apoyo, críticas e insultos dirigidos a la mandataria, quien continuó respondiendo preguntas relacionadas con su administración y la seguridad digital.

Razones del live de Sheinbaum: anuncia medidas para regular contenidos violentos en redes sociales

El motivo principal de la transmisión fue explicar las nuevas medidas que el Gobierno de México busca implementar para proteger a niñas, niños y adolescentes frente a contenidos violentos difundidos en internet.

Sheinbaum adelantó que el miércoles 14 de octubre firmaría un decreto dirigido a las empresas responsables de plataformas digitales, con el objetivo de establecer mecanismos de protección y reducir la exposición de menores de edad a publicaciones relacionadas con violencia, abuso y acoso.

Entre los contenidos que se busca restringir o retirar de las plataformas destacan:

Publicaciones que promuevan discursos de odio y extremismo violento.

Contenidos relacionados con acoso escolar y violencia digital.

Materiales que fomenten conductas suicidas o autolesiones.

Publicaciones que promuevan abuso o explotación sexual.

Contenidos que incentiven actividades ilícitas.

La mandataria aseguró que su administración no pretende censurar las redes sociales, sino establecer condiciones que permitan utilizarlas de manera más segura, especialmente entre los usuarios jóvenes.