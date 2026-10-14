Becas UNAM 2026: ¿Cuáles hay y quiénes pueden aplicar al registro?

Becas UNAM 2026. ¿Cuáles hay y cuándo termina el registro? (Pexels, Wikimedia Commons)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la apertura de un nuevo periodo de registro para más de 90 mil becas correspondientes al ciclo escolar 2026-2027, con el objetivo de apoyar a estudiantes que requieren recursos económicos para continuar su formación académica.

A través de la plataforma Espacio UNAM, la institución puso a disposición de su comunidad estudiantil 15 convocatorias relacionadas con manutención, alimentación, excelencia académica, inclusión y titulación. El registro comenzó el lunes 12 de octubre y permanecerá disponible hasta el próximo lunes 19 de octubre de 2026.

¿Cuáles son las becas UNAM disponibles en octubre de 2026?

La UNAM ofrece diferentes modalidades de apoyo económico y en especie, dependiendo del nivel educativo, el desempeño académico y las condiciones socioeconómicas de los solicitantes.

Entre las becas anunciadas para este periodo destacan:

Beca Manuela Garín Pinillos (Manutención UNAM): Apoyo de 3 mil 600 pesos en una sola exhibición para estudiantes de licenciatura que necesitan recursos para continuar sus estudios.

Apoyo de 3 mil 600 pesos en una sola exhibición para estudiantes de licenciatura que necesitan recursos para continuar sus estudios. Beca de Fortalecimiento Académico y Alta Exigencia Académica: Pago único de 5 mil 700 pesos para estudiantes regulares de licenciatura con promedio mínimo de 8.5.

Pago único de 5 mil 700 pesos para estudiantes regulares de licenciatura con promedio mínimo de 8.5. Beca para Disminuir el Bajo Rendimiento Académico: Apoyo único de 2 mil 500 pesos para estudiantes de licenciatura con dificultades académicas y recursos económicos limitados.

Apoyo único de 2 mil 500 pesos para estudiantes de licenciatura con dificultades académicas y recursos económicos limitados. Beca Ifigenia Martínez para Apoyo a la Alimentación: Entrega de 3 mil 600 pesos para estudiantes universitarios con necesidades económicas relacionadas con su alimentación.

Entrega de 3 mil 600 pesos para estudiantes universitarios con necesidades económicas relacionadas con su alimentación. Beca de Excelencia Formativa Bécalos UNAM: Hasta 12 mil pesos distribuidos en pagos mensuales para estudiantes de determinadas carreras científicas y de ingeniería con buen desempeño académico.

Hasta 12 mil pesos distribuidos en pagos mensuales para estudiantes de determinadas carreras científicas y de ingeniería con buen desempeño académico. Beca para Grupos Vulnerables Provenientes de Zonas Marginadas: Hasta 10 mil pesos en dos pagos para estudiantes procedentes de comunidades marginadas y en situación de vulnerabilidad económica.

Hasta 10 mil pesos en dos pagos para estudiantes procedentes de comunidades marginadas y en situación de vulnerabilidad económica. Beca Matilde Montoya Lafragua: Hasta 3 mil pesos en tres pagos, vinculados con tutorías y actividades de fortalecimiento académico.

Hasta 3 mil pesos en tres pagos, vinculados con tutorías y actividades de fortalecimiento académico. Beca para las Mujeres Universitarias Julieta Norma Fierro Gossman: Pago único de 5 mil 700 pesos para alumnas de carreras del área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías.

Pago único de 5 mil 700 pesos para alumnas de carreras del área de Ciencias Físico-Matemáticas e Ingenierías. Beca UNAM para Alumnado en Situación de Discapacidad: Apoyo de 4 mil pesos mensuales durante el periodo establecido en la convocatoria.

Apoyo de 4 mil pesos mensuales durante el periodo establecido en la convocatoria. Programa de Apoyo Nutricional de la Cafetería El Pabellón: Desayuno o comida gratuita durante los días hábiles del semestre para estudiantes que cumplan los requisitos.

¿Quiénes pueden solicitar las Becas UNAM 2026?

Los apoyos están dirigidos principalmente a estudiantes inscritos en la UNAM, aunque algunas convocatorias también contemplan a egresados que se encuentran en proceso de titulación.

Los requisitos varían según el programa, pero entre los criterios de selección más comunes se encuentran:

Inscripción vigente: Estar matriculado en el nivel educativo y periodo escolar señalado en la convocatoria.

Estar matriculado en el nivel educativo y periodo escolar señalado en la convocatoria. Situación socioeconómica: Acreditar necesidad de apoyo económico cuando el programa lo requiera.

Acreditar necesidad de apoyo económico cuando el programa lo requiera. Promedio académico: Cumplir con la calificación mínima establecida, que en algunas becas es de 8.5.

Cumplir con la calificación mínima establecida, que en algunas becas es de 8.5. Regularidad académica: No adeudar asignaturas, cuando se trate de programas de excelencia o fortalecimiento.

No adeudar asignaturas, cuando se trate de programas de excelencia o fortalecimiento. Condiciones específicas: Pertenecer a la población objetivo, como estudiantes con discapacidad, mujeres de determinadas carreras o personas provenientes de zonas marginadas.

Pertenecer a la población objetivo, como estudiantes con discapacidad, mujeres de determinadas carreras o personas provenientes de zonas marginadas. Compatibilidad de apoyos: No recibir otra beca incompatible con el programa solicitado.

También existen convocatorias para estudiantes que necesitan concluir su proceso de titulación. Por ejemplo, las becas para egresados de alto rendimiento ofrecen hasta 8 mil pesos, mientras que algunos apoyos de titulación contemplan cantidades de 6 mil a 10 mil pesos.

¿Cuándo termina el registro de las Becas UNAM 2026?

La UNAM estableció que el lunes 19 de octubre de 2026 será la fecha límite para participar en el proceso de registro anunciado el 12 de octubre.

Los estudiantes interesados tienen hasta ese día para consultar las convocatorias, revisar los requisitos y manifestar su intención de solicitar alguno de los apoyos. En el caso de la Beca de Excelencia Formativa Bécalos UNAM, los resultados están programados para el 4 de noviembre de 2026.