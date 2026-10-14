Ciencia de Datos y Nanotecnología: ¿De qué tratan las carreras del nuevo plantel de la UNAM?

Las carreras del nuevo plantel de la UNAM. Este 14 de octubre se anunció un nuevo plantel de la UNAM, en donde se impartirán carreras de alta demanda. (Wikimedia Commons/Creative Commons)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ampliará su presencia en la Ciudad de México con la construcción de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Suroriente, un nuevo plantel que tendrá capacidad para recibir hasta 20 mil estudiantes y ofrecer carreras de alta demanda.

El proyecto fue anunciado este miércoles 14 de octubre por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada Molina, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, luego de alcanzar un acuerdo con el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Entre las licenciaturas previstas destacan Ciencia de Datos y Nanotecnología, dos disciplinas que han cobrado relevancia por sus aplicaciones en la inteligencia artificial, la medicina, la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías.

¿De qué trata la carrera de Ciencia de Datos de la UNAM?

La Licenciatura en Ciencia de Datos es una disciplina que combina matemáticas, estadística, programación e inteligencia artificial para recopilar, procesar e interpretar grandes cantidades de información, con el objetivo de identificar patrones y generar conocimientos que permitan resolver problemas.

De acuerdo con la UNAM, los especialistas en esta área pueden desarrollar modelos matemáticos y herramientas computacionales capaces de realizar predicciones y facilitar la toma de decisiones en instituciones públicas, empresas y centros de investigación.

Entre los principales conocimientos que contempla la formación académica se encuentran:

Programación: desarrollo de algoritmos y herramientas para procesar información.

desarrollo de algoritmos y herramientas para procesar información. Estadística y matemáticas: interpretación de datos y elaboración de modelos predictivos.

interpretación de datos y elaboración de modelos predictivos. Inteligencia artificial: aplicación de sistemas automatizados para reconocer patrones.

aplicación de sistemas automatizados para reconocer patrones. Bases de datos: almacenamiento, organización y procesamiento de grandes volúmenes de información.

almacenamiento, organización y procesamiento de grandes volúmenes de información. Análisis de información: identificación de tendencias y elaboración de estudios científicos.

identificación de tendencias y elaboración de estudios científicos. Visualización de datos: presentación de resultados mediante gráficos y herramientas digitales.

Sus aplicaciones incluyen la detección de enfermedades, el análisis de mercados financieros, la optimización de servicios públicos y la elaboración de modelos para estudiar fenómenos sociales y ambientales.

¿Qué es la Nanotecnología y qué se estudia en esta carrera?

Por su parte, la Licenciatura en Nanotecnología se enfoca en el estudio y manipulación de materiales a escala nanométrica, es decir, en dimensiones extremadamente pequeñas que permiten explorar propiedades particulares de la materia.

Esta disciplina reúne conocimientos de física, química, biología, matemáticas e ingeniería para diseñar materiales, dispositivos y procesos con aplicaciones en sectores industriales, médicos, energéticos y tecnológicos.

Entre las materias y áreas de conocimiento que integran la formación de un especialista en Nanotecnología destacan:

Física y mecánica cuántica: estudio del comportamiento de la materia a escalas microscópicas.

estudio del comportamiento de la materia a escalas microscópicas. Química: investigación de sustancias, compuestos y propiedades de nuevos materiales.

investigación de sustancias, compuestos y propiedades de nuevos materiales. Nanomateriales: diseño y fabricación de materiales con propiedades específicas.

diseño y fabricación de materiales con propiedades específicas. Biología: estudio de aplicaciones nanotecnológicas en organismos y sistemas biológicos.

estudio de aplicaciones nanotecnológicas en organismos y sistemas biológicos. Ingeniería: desarrollo de dispositivos y procesos tecnológicos.

desarrollo de dispositivos y procesos tecnológicos. Nanomedicina: investigación de sistemas que pueden contribuir a diagnósticos y tratamientos médicos.

Entre sus posibles aplicaciones se encuentran la creación de medicamentos con sistemas de liberación controlada, el desarrollo de dispositivos electrónicos más pequeños, la fabricación de materiales resistentes y la investigación de tecnologías para aprovechar fuentes de energía limpia.

¿Dónde estará la ENES Suroriente y cuándo abrirá sus puertas?

La nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores se construirá en la zona suroriente de la Ciudad de México, como parte de un acuerdo entre el Gobierno capitalino y la Universidad Nacional Autónoma de México para ampliar la matrícula de educación superior.

De acuerdo con lo anunciado por Clara Brugada, el Gobierno de la Ciudad de México será responsable de construir las instalaciones por etapas, mientras que la UNAM se encargará del equipamiento y de la operación académica.

El plantel tendrá capacidad para albergar hasta 20 mil estudiantes y ofrecerá licenciaturas de alta demanda, entre las que se han mencionado Medicina, Ciencia de Datos y Nanotecnología, además de programas vinculados con las necesidades ambientales y sociales de la región.

Al momento, las autoridades no han dado a conocer la ubicación exacta de las instalaciones, la fecha de apertura, el calendario de inscripciones ni la lista definitiva de licenciaturas.