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El registro está abierto a partir de este 14 de octubre al 3 de noviembre. Se busca reunir 950 mdp en la capitalización de la nueva empresa

Gobierno Federal abre convocatoria para interesados en ser socios de Olinia

Por Cecilia Higuera Albarrán
Inversionistas para Olinia El Gobierno Federal busca inversionistas para el minivehículo eléctrico Olinia. La convocatoria estará abierta del 14 de octubre al 3 de noviembre. La inversión mínima por participante o consorcio será de 200 millones de pesos

La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), publicó la convocatoria para seleccionar a socios interesados en invertir en el nuevo vehículo eléctrico Olinia.

Se busca reunir 950 millones de pesos en la capitalización fundacional de la nueva empresa para fabricar, distribuir y comercializar los vehículos eléctricos desarrollados por el proyecto.

Para ello, la Secihti, con la asesoría especializada, coordinación administrativa y conducción de Nacional Financiera (Nafin), busca socios inversionistas, para constituir con el Gobierno Federal la Sociedad Olinia.

Gobierno Federal tendrá una participación no menor al 33% del capital

Para alcanzar la meta de capitalización, el Gobierno Federal, a través de la Secihti, aportará entre 205 y 390 millones de pesos en efectivo y los socios privados entre 560 y 745 millones de pesos, rangos que corresponden a las posibles combinaciones de aportaciones para reunir los 950 millones de pesos previstos, aunque en ningún escenario la participación gubernamental será menor al 33% del capital.

Se resaltó que la nueva sociedad tendrá participación estatal minoritaria y mayoría de capital mexicano; atenderá inicialmente el mercado nacional y, en una segunda etapa, buscará comercializar sus vehículos en el resto del mundo.

Además de los recursos en efectivo, a la aportación gubernamental se le reconocerá el valor de los vehículos, la ingeniería y la propiedad intelectual desarrollados hasta ahora

Así, participación del Gobierno Federal incorporará tanto su contribución financiera como el trabajo tecnológico que aportará a la nueva empresa.

La convocatoria también permite la incorporación de empresas extranjeras, siempre que su participación conjunta no supere el 33%, con lo que se preservará la mayoría de capital mexicano en la sociedad.

Olinia busca socios que contribuyan a construir las capacidades de la empresa, principalmente en comercialización, distribución y financiamiento, incluida una red de servicio. Podrán participar personas morales nacionales o extranjeras, fondos de capital privado, consorcios y fabricantes interesados en incorporarse como inversionistas.

Registro abierto a partir de hoy

El registro quedó abierto a partir de este 14 de octubre al 3 de noviembre próximo, en tanto que el proceso de selección se desarrollará en tres fases, con acceso progresivo a la información del proyecto, y concluirá el 29 de enero de 2027.

La inversión mínima por participante o consorcio será de 200 millones de pesos; cada participante deberá acreditar su capacidad financiera y la procedencia lícita de sus recursos.

La convocatoria está dirigida a la integración de la empresa y a la selección de sus socios inversionistas. Este proceso constituye un paso para articular los desarrollos de Olinia con las capacidades de fabricación, distribución y comercialización que requiere el proyecto.

Es importante recordar que Olinia es el primer proyecto de minimovilidad eléctrica diseñado y desarrollado en México para atender recorridos cortos y necesidades de movilidad de última milla: los trayectos finales para trasladar personas y mercancías en entornos urbanos y semiurbanos.

Los tres vehículos comparten una misma arquitectura y pueden cargarse en un enchufe convencional: Olinia 1, diseñado para transporte de pasajeros; Olinia Carga (capacidad para 650 kilogramos y más de 120 kilómetros de autonomía), la cual cuenta con una plataforma abierta para mercancías, y Olinia Van ofrece un espacio de carga protegida.

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