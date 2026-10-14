México recibe 67.69 millones de viajeros internacionales de enero a agosto de 2026

México recibió 67.69 millones de viajeros internacionales de enero a agosto de 2026, lo que representa un incremento de 6.3 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, de acuerdo con los indicadores turísticos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que estas cifras reflejan el interés de los visitantes por conocer los destinos, la gastronomía, las tradiciones y la cultura del país. Además, señaló que el crecimiento de la actividad turística representa una oportunidad para impulsar la economía de diferentes comunidades.

De acuerdo con los datos presentados, durante los primeros ocho meses de 2025 llegaron a México 63.70 millones de viajeros internacionales, mientras que en el mismo periodo de 2026 la cifra aumentó a 67.69 millones. Esto significa que el país recibió cerca de cuatro millones de viajeros más en comparación anual.

En cuanto a la llegada de turistas internacionales, el indicador también mostró un crecimiento. Entre enero y agosto de 2026 se registraron 32.68 millones de turistas, cifra superior a los 31.46 millones reportados durante el mismo periodo del año anterior, lo que representa un aumento de 3.9 por ciento.

La diferencia muestra que México continúa recibiendo visitantes del extranjero que llegan para conocer sus playas, ciudades, zonas arqueológicas, pueblos y otros atractivos turísticos.

México recibe 67.69 millones de viajeros internacionales de enero a agosto de 2026

Aumenta el gasto de los visitantes

Otro de los indicadores que presentó resultados positivos fue el gasto total de los viajeros internacionales. Según las cifras del INEGI, durante enero y agosto de 2026 el gasto alcanzó los 24 mil 152 millones de dólares, mientras que en el mismo periodo de 2025 fue de 23 mil 934 millones de dólares.

Este resultado representa un crecimiento de 0.9 por ciento en comparación anual.

El gasto de los visitantes es uno de los aspectos importantes para la actividad turística, debido a que los recursos se distribuyen en diferentes servicios, como hoteles, restaurantes, transporte, recorridos turísticos y comercios locales.

Por ello, el incremento en la llegada de viajeros puede beneficiar a trabajadores, pequeños negocios y empresas que dependen de esta actividad económica.

Sin embargo, el crecimiento del número de visitantes no significa necesariamente que todos los destinos reciban los mismos beneficios, por lo que también es importante conocer cómo se distribuye el gasto entre las distintas regiones del país.

Agosto también registró cifras positivas

Durante agosto de 2026, México recibió 7.99 millones de viajeros internacionales, lo que representó un aumento de 1.3 por ciento respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 7.88 millones.

En ese mismo mes llegaron al país 3.77 millones de turistas internacionales. El gasto total de los viajeros internacionales alcanzó los 2 mil 409 millones de dólares, cifra que representó un incremento de 7 por ciento frente a los 2 mil 253 millones de dólares registrados en agosto de 2025.

Además, el gasto medio de los turistas internacionales aumentó de mil 102 dólares en agosto de 2025 a mil 270 dólares en agosto de 2026, lo que significó un crecimiento de 15.2 por ciento.

Este último dato muestra que, además del aumento en el número de viajeros, también creció el gasto promedio registrado durante el periodo.

La información forma parte de la Encuesta de Viajeros Internacionales del INEGI, que permite conocer el comportamiento de las personas que entran y salen del país, así como los recursos económicos relacionados con sus viajes.

Turismo como impulso para las comunidades

La Secretaría de Turismo señaló que cada visita representa una oportunidad para fortalecer las economías locales y llevar los beneficios de esta actividad a más comunidades.

A través del mensaje difundido bajo la frase “México está de moda”, la dependencia destacó la importancia de continuar promoviendo los destinos nacionales y las experiencias que ofrece el país.

El turismo es una actividad que involucra diferentes sectores económicos y genera oportunidades para prestadores de servicios, comerciantes, artesanos y trabajadores.

Por esta razón, los resultados de enero a agosto de 2026 representan un panorama positivo para el sector turístico mexicano, aunque será importante observar cómo se comportan las cifras durante los siguientes meses.

Con el aumento de viajeros internacionales y del gasto promedio registrado en agosto, México mantiene una tendencia de crecimiento en varios de sus principales indicadores turísticos, de acuerdo con las cifras presentadas por el INEGI.