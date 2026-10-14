Nuevo plantel de la UNAM en CDMX: ¿Dónde estará y cuándo se inaugurará? Todo lo que se sabe

Nuevo plantel de la UNAM en CDMX ¿Dónde estará y cuándo se inaugurará? Esto anunció Clara Brugada (UNAM)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tendrá un nuevo plantel en la Ciudad de México, anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno ante el Congreso capitalino.

El proyecto busca ampliar la oferta de educación superior en la capital y, de acuerdo con lo informado por la mandataria, el nuevo campus tendrá capacidad para atender hasta 20 mil estudiantes. Sin embargo, todavía hay detalles que permanecen pendientes, entre ellos la fecha de inauguración y la ubicación exacta del inmueble.

¿Dónde estará el nuevo plantel de la UNAM en CDMX?

Durante su mensaje, Clara Brugada informó que el nuevo campus de la UNAM será construido en la zona sur-oriente de la Ciudad de México, aunque no precisó la alcaldía ni el predio donde se desarrollará la obra.

La mandataria explicó que el Gobierno de la Ciudad de México se encargará de la construcción de las instalaciones, mientras que la UNAM será responsable del equipamiento y de la operación académica del plantel.

¿Cuándo se inaugurará el nuevo campus de la UNAM?

Hasta el momento no existe una fecha oficial de inauguración.

En su Segundo Informe de Gobierno, Clara Brugada anunció el inicio del proyecto, pero no dio a conocer un calendario para el arranque de las obras ni para la apertura del nuevo campus universitario. Las autoridades tampoco han informado cuánto tiempo tomará la construcción.

¿Cuántos estudiantes atenderá?

El nuevo plantel tendrá una capacidad estimada para 20 mil estudiantes, con el objetivo de ampliar la matrícula de educación superior en la capital y ofrecer más espacios a jóvenes que buscan ingresar a la máxima casa de estudios.

El primer nuevo campus de la UNAM en más de 50 años

Durante su intervención, Clara Brugada afirmó que este proyecto representa un hecho histórico, al señalar que será el primer nuevo plantel de la UNAM en la Ciudad de México en más de cinco décadas, como resultado de un acuerdo alcanzado con el rector de la universidad.

La jefa de Gobierno sostuvo que la intención es incrementar las oportunidades de acceso a la educación superior para miles de jóvenes de la capital.

También habrá nuevas universidades y preparatorias. Además del nuevo campus de la UNAM, Clara Brugada anunció que su administración impulsará la construcción de tres nuevas universidades públicas y cinco planteles de bachillerato en distintas zonas de la Ciudad de México.

Según lo expuesto en el Segundo Informe de Gobierno, las nuevas universidades estarán ubicadas principalmente en la periferia de la capital y las preparatorias se instalarán en pueblos y barrios originarios, como parte de la estrategia para ampliar la cobertura educativa.