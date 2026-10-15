¿Adiós al T-MEC? CEPAL advierte riesgo de que se convierta en dos acuerdos bilaterales.

Las banderas de Canadá, México y Estados Unidos ondeando juntas (La Crónica de Hoy)

En medio de la tensión que han generado las negociaciones sobre el T-MEC, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió que las conversaciones por separado que mantiene Estados Unidos con Canadá y México, ha generado incertidumbre ante la posibilidad de que el acuerdo trilateral se convierta en dos acuerdos bilaterales, uno con nuestro país y otro con Canadá.

“La situación se vuelve más compleja por el hecho de que hasta ahora los Estados Unidos han optado por mantener conversaciones separadas con el Canadá y México en vez de hacerlo de manera conjunta. Esto ha generado incertidumbre ante la posibilidad de que el actual acuerdo trilateral mute, ya sea formalmente o de hecho, hacia dos acuerdos bilaterales”, advierte el organismo

En su Informe “Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe 2026”, el organismo que busca promover el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, recuerda que a diferencia de la mayoría de los acuerdos comerciales, el T-MEC no tiene una duración indefinida, sino de 16 años, es decir, hasta el 1 de julio de 2036.

Por ello, la revisión que tienen en marcha los tres países en esta primera ronda de negociaciones que arrancó en mayo pasado tiene por objeto determinar si las partes deciden renovarlo por otros 16 años.

En caso contrario, se prevé que el acuerdo permanezca vigente por los próximos 10 años, luego de lo cual expiraría.

INCERTIDUMBRE

La CEPAL advierte que el principal factor de incertidumbre es la posición de los Estados Unidos, que ha manifestado que no está dispuesto a renovar el acuerdo en su forma actual pues uno de los principales objetivos del gobierno del presidente Donald Trump es reducir el déficit comercial con sus socios en dicho acuerdo, que ha aumentado continuamente desde su entrada en vigor en 2020, sobre todo por el déficit que se mantiene con México en materia de importación y exportación de productos.

De acuerdo al Informe de la CEPAL, uno de los objetivos estratégicos de Estados Unidos con el endurecimiento de su estrategia es cerrar espacios para que empresas chinas utilicen a los socios del TMEC, especialmente a México, como plataformas de exportación hacia ese país considerado el mercado más grande del mundo.

Destacó que el proceso de revisión del T-MEC será relevante para México no solo por sus posibles efectos sobre los flujos comerciales entre los tres países sino también por las implicaciones que pueda tener para la localización de inversiones, las estrategias de deslocalización cercana y la configuración futura de las cadenas regionales de valor.

El organismo internacional advierte que las complicaciones que tiene esta negociación del T-MEC quedó de manifiesto en julio pasado cuando Estados Unidos rechazó extender automáticamente la vigencia de este acuerdo comercial por otros 16 años y activó el mecanismo de revisión anual previsto en el acuerdo hasta 2036.

Ello sumado al fracaso de las conversaciones entre Estados Unidos y el Canadá a fines de agosto, durante las cuales el primero de estos países habría planteado diversas exigencias a su contraparte en ámbitos que exceden la regulación de los flujos comerciales bilaterales.

El documento alerta que la dinámica de la revisión del T-MEC podría verse afectada de modo importante por el resultado de las elecciones parlamentarias de noviembre próximo en Estados Unidos sobre todo si el resultado es negativo para el presidente Trump.