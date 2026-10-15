Calentamiento en México se acelera: pasó de 3.4 a 5.5 grados por siglo, advierte la UNAM

Francisco Estrada, coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM (Giovanna Morales Gómez)

Cambio climático — El coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Francisco Estrada, advirtió que el calentamiento en el país se ha acelerado en los últimos años, al pasar de un nivel de 3.4 a los 5.5 grados centígrados por siglo desde 2013.

Durante la conferencia “Hallazgos del reporte Rebasar el 1.5 grados centígrados (Limiting Overshoot) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y su lectura para México”, Estrada expuso que el aumento de la temperatura reduce el margen disponible para que el país haga frente a los impactos climáticos.

El especialista detalló que las proyecciones científicas han tenido que ajustarse a causa de la rapidez del calentamiento, por lo que recordó que estimaciones anteriores situaban para el año 2040 la posibilidad de obtener el umbral de 1.5 grados acorde con los niveles preindustriales, pero el comportamiento observado desde 2012 modificó el panorama. Desde luego, acentuó que la respuesta del sistema climático al calentamiento consiguió 1.46 grados en 2025.

¿En cuánto tiempo se alcanzarán los puntos críticos de temperatura en México?

El investigador enfatizó que las proyecciones regionales apuntan a ventanas de adaptación cada vez más reducidas. En el sur del país, algunos escenarios calculan menos de 14 años para alcanzar puntos críticos de temperatura y disminución de precipitaciones; en el norte, el plazo para ciertos límites térmicos sería de 14 años.

En el centro del país, informó que situaciones en las que las pérdidas económicas tendrán el equivalente a 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Estrada aseguró que el sobrepasamiento de los 1.5 grados no es temporal y resaltó que algunos efectos asociados con la temperatura y las precipitaciones llegarán a prolongarse entre 40 y 70 años, por lo que las decisiones actuales tendrán consecuencias por muchas décadas.

En el sur del país, algunos escenarios calculan menos de 14 años para alcanzar puntos críticos de temperatura y disminución de precipitaciones pluviales (Archivo)

Por su parte, la jefa de la Subdivisión de Adaptación y Resiliencia de la División de Cambio Climático del PNUMA, Mirey Atallah, precisó que superar transitoriamente los 1.5 grados no quiere decir la renuncia a los objetivos del Acuerdo de París, aunque sí obliga a replantear las acciones para aminorar la temperatura después de alcanzar un máximo.

Atallah indicó que la crisis climática contabiliza 1.37 grados, con un incremento promedio de 0.27 grados por década. Bajo esa tendencia, el límite de 1.5 grados rebasará en los próximos años. Sin embargo, aclaró que el objetivo se refiere a un promedio de varias décadas y no a la temperatura de un año aislado.

Las predicciones del informe Emissions Gap Report 2025 sitúan la trayectoria mundial de calentamiento entre 2.3 y 2.8 grados.

Si bien, ese rango evidencia una mejora ante los pronósticos anteriores al Acuerdo de París, recalcó que los compromisos anunciados no equivalen a acciones consolidadas.

¿Qué riesgos hay por el aumento en la temperatura en México?

La investigadora resaltó que cada fracción de grado importa, pues un mayor calentamiento eleva los riesgos y la posibilidad de daños irreversibles en los ecosistemas y las comunidades.Reducir emisiones.

La portavoz del PNUMA remarcó que la adaptación y la mitigación deben evolucionar de forma conjunta. Ejemplificó que las centrales hidroeléctricas pueden enfrentar riesgos por cambios en las precipitaciones, evaporación, deslaves, erosión y variaciones en la disponibilidad de agua.Agregó que adquirir emisiones netas cero puede no ser suficiente para amortiguar la temperatura luego de un periodo de aceleración.

Para lograrlo, se requieren mecanismos de eliminación de dióxido de carbono de la atmósfera, por lo que estos deben complementar y no sustituir los recortes totales de emisiones.

Finalmente, Atallah comunicó que regresar a una temperatura inferior no garantiza recuperar las condiciones ambientales anteriores, ya que algunos daños ecológicos pueden ser irremediables.

Por ello, llamó a proteger la biodiversidad, los arrecifes, las selvas y otros ecosistemas, aparte de poner en marcha las medidas para abandonar los combustibles fósiles y atender el calor extremo.

La Crónica de Hoy 2026