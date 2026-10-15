CNDH investigará presunta represión contra manifestantes en Guadalajara

CNDH atrae investigación por represión en Guadalajara Cientos de Jaliscienses se manifestaron por la mala calidad de agua que reciben en sus hogares y se llevo a cabo una mega marcha partiendo de las inmediaciones de la Glorieta Minerva hasta Casa Jalisco, esto para mostrar el descontento del pueblo y donde también hubo enfrentamientos entre la ciudadanía y granaderos que custodiaban el lugar donde habita el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro. (Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asumió la investigación de los hechos ocurridos el pasado 11 de octubre en Guadalajara, Jalisco, durante una manifestación de activistas y personas defensoras de derechos humanos que exigían acceso al agua potable y que, presuntamente, fueron reprimidos por elementos de seguridad estatal.

Por acuerdo de su presidenta, Rosario Piedra Ibarra, el organismo decidió ejercer su facultad de atracción para indagar las posibles violaciones a derechos humanos. La medida busca que los hechos sean investigados de manera expedita e imparcial, con una perspectiva centrada en la protección de las personas afectadas.

Reportan lesiones y detenciones arbitrarias

La CNDH informó que ha dado seguimiento al caso desde que tuvo conocimiento de los acontecimientos y manifestó preocupación por los señalamientos sobre personas lesionadas, posibles detenciones arbitrarias, malos tratos e incomunicación de quienes fueron detenidos.

De acuerdo con la información difundida sobre la movilización, entre las personas que participaban en la protesta había niñas, niños, adolescentes y adultos mayores. Ante estos reportes, el organismo consideró necesario intervenir para investigar las circunstancias en las que ocurrieron las detenciones y las presuntas agresiones.

La comisión pidió a las autoridades de Jalisco colaborar con las diligencias, esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades correspondientes. También llamó a implementar medidas para evitar que se repitan hechos similares y prevenir el uso arbitrario o desproporcionado de la fuerza pública.

Defienden derecho a la protesta

El organismo nacional recordó que las manifestaciones pacíficas forman parte del ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en instrumentos internacionales de derechos humanos.

La CNDH señaló que la protesta social es una vía legítima para que la ciudadanía participe en asuntos públicos, exija respuestas de las autoridades y solicite la rendición de cuentas. Por ello, sostuvo que ejercer estos derechos no debe derivar en represalias ni justificar actuaciones arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad.

Como referencia, mencionó su Recomendación General 46/2022, relacionada con graves violaciones a derechos humanos cometidas durante distintos episodios históricos de represión estatal. De acuerdo con el organismo, este antecedente destaca la importancia de preservar la memoria y establecer garantías para evitar que hechos de esa naturaleza vuelvan a ocurrir.

Despliegan personal para atender a afectados

Como parte de las acciones derivadas de la atracción del caso, la CNDH informó que estableció comunicación con la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco para coordinar las actuaciones correspondientes.

Además, desplegó personal de su oficina regional en Jalisco y de la Quinta Visitaduría General para atender directamente a las personas que habrían sufrido lesiones o afectaciones a sus derechos durante la manifestación.

La comisión hizo un llamado a las autoridades estatales para garantizar la protección de las personas involucradas y colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, reiteró que dará seguimiento a las posibles violaciones denunciadas y utilizará las atribuciones legales a su alcance para contribuir a la protección de los derechos humanos y a la prevención de nuevos casos de represión.