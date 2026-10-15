Inauguran Expo Coahuila; buscan convertir a Saltillo en referente nacional de turismo y grandes eventos

Inauguran Expo Coahuila

Con la inauguración de Expo Coahuila, el Gobierno del Estado apuesta por una nueva estrategia de desarrollo económico y turístico que busca posicionar a Saltillo como sede de grandes eventos nacionales e internacionales. El recinto, que representa una inversión superior a los 270 millones de pesos, fue inaugurado este miércoles por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en el marco del arranque del Rodeo Saltillo 2026.

Construido en los terrenos de la antigua Feria de Saltillo, Expo Coahuila cuenta en su primera etapa con capacidad para recibir entre 30 mil y 40 mil personas en sus diferentes espacios. Su infraestructura contempla áreas destinadas a espectáculos, exposiciones, encuentros empresariales, gastronomía y actividades culturales, con la intención de mantener una agenda de eventos que genere actividad económica más allá de las celebraciones tradicionales de la ciudad.

Durante la inauguración, el mandatario estatal destacó que este proyecto responde a dos objetivos: ofrecer a las familias coahuilenses espacios de entretenimiento e infraestructura de primer nivel y, al mismo tiempo, fortalecer el turismo como una actividad capaz de generar empleos, atraer visitantes y beneficiar a distintos sectores productivos.

La expectativa económica es significativa. De acuerdo con estimaciones del Instituto Municipal de Turismo de Saltillo, el Rodeo Saltillo 2026 podría atraer a más de 100 mil visitantes y generar una derrama económica superior a los 100 millones de pesos. Para este fin de semana, las autoridades turísticas proyectan una ocupación hotelera de entre 90 y 95 por ciento, luego de que las reservaciones superaran el 80 por ciento desde los días previos al evento.

El gobernador planteó que Expo Coahuila tiene el potencial de crecer hasta convertirse en un encuentro de gran relevancia nacional, tomando como referencia el impacto turístico y comercial de la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes. La apuesta consiste en aprovechar las tradiciones de la región, particularmente su identidad ganadera y vaquera, para desarrollar una oferta turística con capacidad de atraer visitantes durante distintas temporadas del año.

El turismo como estrategia de desarrollo regional

La inauguración también permitió destacar una visión turística que busca extender sus beneficios a las distintas regiones del estado. Entre los eventos que forman parte de esta estrategia se encuentran Coahuila 1000, la Cabalgata de Sabinas, las actividades ganaderas de Múzquiz y las ferias y festivales tradicionales que se realizan en diferentes municipios.

A ello se suma la promoción de los ocho Pueblos Mágicos de Coahuila, con una oferta que combina naturaleza, gastronomía, historia y tradiciones, y que busca fortalecer la presencia de la entidad en el mercado turístico nacional.

En este contexto, la coordinación entre el Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo federal y el Ayuntamiento de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, se plantea como un elemento central para mejorar la infraestructura y ampliar las oportunidades económicas asociadas al turismo.

Otro de los proyectos mencionados durante la inauguración fue la construcción de una nueva arena en los terrenos de la antigua plaza de toros, a partir de la participación de un patronato integrado por familias coahuilenses. La iniciativa forma parte de la intención de ampliar los espacios disponibles para espectáculos y actividades tradicionales.

Rodeo Saltillo, primera gran prueba del recinto

La inauguración de Expo Coahuila coincide con una de las semanas de mayor actividad para el sector turístico y ganadero de la entidad. Del 15 al 18 de octubre se desarrollará el Rodeo Saltillo 2026, con competencias, exposiciones ganaderas, espectáculos musicales, gastronomía y actividades familiares.

De manera paralela, Saltillo recibe del 14 al 16 de octubre la Convención Nacional Ganadera, que reúne a aproximadamente mil 200 representantes del sector pecuario de México, vinculados a organizaciones que agrupan a más de 800 mil productores. Este encuentro incorpora a la agenda turística una dimensión empresarial y productiva, con oportunidades de intercambio comercial y discusión sobre los retos de la ganadería nacional.

Más allá de los cuatro días del rodeo, el desafío para Expo Coahuila será consolidar una programación permanente que permita aprovechar la inversión realizada y traducir la llegada de visitantes en beneficios sostenidos para hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios.

Con este nuevo recinto, Saltillo busca ampliar su capacidad para competir por eventos de mayor escala y fortalecer su posición como destino turístico y de negocios en el norte del país.