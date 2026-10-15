México registra récord de 67.7 millones de viajeros internacionales de enero a agosto: Sectur

Para Día de Muertos se esperan más de 2.5 millones de visitantes (Estrella Josento)

México alcanzó cifras históricas en materia turística durante los primeros ocho meses de 2026, con la llegada de 67.7 millones de viajeros internacionales, un incremento de 6.3% respecto al mismo periodo de 2025, informó la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora.

Durante su participación en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria destacó que entre enero y agosto arribaron al país 32.7 millones de turistas internacionales, es decir, aquellos visitantes que pernoctan en el destino, lo que representa un crecimiento de 3.9% en comparación anual.

Rodríguez Zamora señaló que estos indicadores reflejan el comportamiento favorable de la actividad turística nacional, pese a las dificultades económicas internacionales y los retos que enfrenta el sector aéreo en distintos países.

Asimismo, destacó el incremento de la derrama económica generada por los visitantes, al considerar que el desempeño turístico no solo debe medirse por el número de llegadas, sino también por el gasto que realizan los viajeros en los destinos mexicanos.

Cruceros generan más de 716 millones de dólares

La secretaria informó que el turismo de cruceros también registró cifras récord, con 8.2 millones de cruceristas que arribaron a los puertos mexicanos entre enero y agosto de 2026, un aumento de 13.5% frente al mismo periodo del año anterior.

En cuanto al impacto económico de este segmento, detalló que la derrama generada creció 17.3%, con más de 716 millones de dólares.

La funcionaria explicó que, siguiendo las instrucciones presidenciales, se busca que los cruceristas no solo lleguen a los puertos mexicanos, sino que también recorran las comunidades cercanas, adquieran artesanías y consuman productos y servicios locales.

Por otra parte, resaltó la importancia del turismo nacional, al señalar que más de 75 millones de mexicanos realizaron actividades turísticas durante los primeros ocho meses del año.

En materia de turismo cultural, reportó que más de 65 mil visitantes extranjeros viajaron en trenes turísticos para conocer el patrimonio biocultural del país. También indicó que más de siete millones de personas visitaron museos y más de seis millones acudieron a zonas arqueológicas.

Agosto registra avances en visitantes y gasto turístico

Rodríguez Zamora informó que durante agosto de 2026 llegaron ocho millones de visitantes internacionales, cifra que representó un crecimiento de 1.3% respecto al mismo mes de 2025.

La secretaria indicó que el resultado se produjo en un contexto internacional complejo para el turismo aéreo, con reducciones en la actividad de diversos mercados, entre ellos Estados Unidos y Turquía.

Aunque el número de turistas que pernoctaron en México durante agosto mostró una ligera disminución frente al año anterior, la funcionaria destacó el aumento del gasto turístico.

De acuerdo con las cifras presentadas, el gasto por turista creció 15% durante ese mes, mientras que la derrama económica total superó los dos mil 400 millones de dólares, un incremento de 7% en comparación con agosto de 2025.

Día de Muertos prevé más de 2.5 millones de visitantes

De cara a la próxima temporada de Día de Muertos, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) estimó la llegada de más de 2.5 millones de visitantes, de los cuales más de 1.5 millones serían turistas.

La dependencia prevé que la ocupación hotelera en los destinos turísticos se ubique entre 70 y 80%, además de un incremento superior a 5% en la derrama económica respecto al mismo periodo del año anterior.

Rodríguez Zamora destacó que esta celebración se ha consolidado como un referente turístico internacional y genera beneficios para distintos sectores de la economía, entre ellos floristas, productores, mercados, artesanos, establecimientos de alimentos y prestadores de servicios.

Asimismo, invitó a los viajeros a conocer las experiencias turísticas disponibles en todo el país, con destinos como Oaxaca, Michoacán, Ciudad de México y Yucatán, además de las actividades organizadas en las demás entidades.

Expo Coahuila reporta 95% de ocupación hotelera

Durante su intervención, la secretaria también destacó la actividad turística de la Expo Coahuila, realizada en Saltillo, donde se desarrollan eventos de rodeo, gastronomía, artesanías y convenciones.

De acuerdo con los datos expuestos, el evento ha recibido más de 200 mil personas y registra una ocupación hotelera de 95% durante estos días. Rodríguez Zamora añadió que más de la mitad de las convenciones realizadas en el marco de esta actividad son internacionales.

La funcionaria sostuvo que el turismo representa una oportunidad para impulsar las economías locales, fortalecer las cadenas productivas y distribuir los beneficios de la actividad entre las comunidades.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de México busca mantener el crecimiento del sector mediante la promoción de destinos, el impulso al turismo comunitario y el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural del país.