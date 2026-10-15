Nuevo plantel de la UNAM en CDMX: estos son los salarios que ofrecen las carreras que se impartirán

Nuevo plantel de la UNAM Tendrá carreras de alta demanda

Estudiar en el nuevo plantel de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en la Ciudad de México abrirá una alternativa para quienes buscan formarse en áreas científicas y tecnológicas.

La futura Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Suroriente tendrá capacidad para recibir hasta 20 mil estudiantes y contempla licenciaturas como Ciencia de Datos y Nanotecnología, dos disciplinas relacionadas con sectores que demandan conocimientos especializados.

Pero ¿cuánto se puede ganar al estudiar estas carreras? Las referencias salariales del mercado laboral mexicano ofrecen una primera aproximación a sus perspectivas económicas.

¿Cuánto gana alguien que estudió Nanotecnología?

Las estimaciones de portales de orientación profesional y empleo como Indeed, Mextudia y Glassdoor sitúan los ingresos iniciales de estos especialistas entre 15 mil y 25 mil pesos mensuales. La remuneración puede aumentar conforme se adquiere experiencia, se obtiene una especialización o se avanza en la formación académica, llegando hasta los 50 mil pesos mensuales.

La Nanotecnología estudia las propiedades de la materia a escalas extremadamente pequeñas para desarrollar materiales, dispositivos y procesos con características específicas. Su campo de conocimiento conecta disciplinas como física, química, biología, matemáticas e ingeniería, una combinación que permite investigar soluciones para problemas científicos, médicos e industriales.

¿Cuánto gana alguien que estudió Ciencia de Datos?

En el mercado laboral mexicano, la Ciencia de Datos destaca por las remuneraciones que pueden alcanzar sus profesionales. Las referencias atribuidas a plataformas de empleo tecnológico como CodersLink, Hireline y Glassdoor ubican el ingreso promedio general de un Data Scientist entre 35 mil y 55 mil pesos mensuales.

La Ciencia de Datos combina matemáticas, estadística, programación e inteligencia artificial para analizar grandes cantidades de información y convertirlas en conocimientos útiles. Su propósito es identificar patrones, desarrollar modelos predictivos y aportar elementos para tomar decisiones en empresas, instituciones públicas y centros de investigación.

¿Cuánto gana alguien que estudio medicina?

El ingreso promedio mensual de un médico general en México es de 27 mil 823 pesos, según el IMCO. Medicina General también se encuentra entre las carreras con mayor proporción de profesionistas que ejercen una actividad relacionada con sus estudios, junto con Docencia Primaria y Enfermería.

Sin embargo, con alguna especialidad estos ingresos se pueden hasta triplicar.