Revela PAN que aspirantes perdedores de Morena los han buscado rumbo al 2027

Jorge Romero, líder nacional del PAN de gira por Tamaulipas

En medio de la fractura interna que se registra e Morena tras su proceso interno para las 17 coordinaciones estatales, la dirigencia nacional del PAN reveló que varios de las y los perdedores en esa contienda buscaron al blanquiazul para obtener una candidatura rumbo al 2027.

“De todos los anuncios que hicieron allá en la Ciudad de México los de Morena, en donde ahí en el evento mucha fotito, mucha sonrisa, ‘tres Doritos después’ ya nos estaban llamando los que perdieron a nosotros, para decirnos ‘lo que sea, menos que llegue aquel’. Gran unidad de la Cuarta Transformación”, ironizó el dirigente nacional blanquiazul, Jorge Romero Herrera

Confirmó que Acción Nacional está abierto a incorporar liderazgos provenientes de otros partidos en todo el país, siempre que cumplan con un filtro de honestidad y no tengan vínculos con la delincuencia.

“Si hay liderazgos con los que nosotros podamos generar una contienda efectiva para triunfar, si nosotros lo hemos abierto a toda la ciudadanía, por supuesto que no nos vamos a negar a liderazgos, aun proviniendo de otros partidos, siempre y cuando sean personas que tengan una alianza con la gente de bien, que su vida sea un modo honesto de vivir”, aseveró

El panista recalcó que la oposición no dejará pasar las oportunidades para competir junta en los estados, y municipios donde haya condiciones de victoria en los comicios del 2027.

“No somos los tontos que quieren en el oficialismo para no saber detectar cuando hay una oportunidad de triunfo, no sólo de conservar lo que tenemos, de arrebatarles lo que ellos mal gobiernan para que, por fin, haya un gobierno para el bien de la gente”, advirtió.

Explicó que será en los próximos meses y conforme a los tiempos electorales, cuando se darán a conocer los mapas específicos de alianzas o coaliciones de cara a los comicios del próximo año donde se renovarán 17 gubernaturas, la Cámara de Diputados y casi do mil cargos de elección popular.

“Allá donde se vislumbre un triunfo, te puedo asegurar que va a haber alianza”, recalcó.

Durante una gira por Tamaulipas, el dirigente panista acusó a Morena de ganar elecciones estatales porque se asocia con el crimen organizado.

“Son delincuentes electorales. Y segundo, para dejarlo todavía más claro: ganan porque se asocian con el crimen organizado. Por eso ganan. Y porque muy pocas personas tenemos el valor para decirlo, para denunciarlo y para condenarlo, por eso ganan, y no solamente en Tamaulipas, ganan en Sinaloa, ganan en Tabasco, ganan en Baja California, porque traen a los de las camionetotas y los riflotes a un lado”, acusó

Romero Herrera adelantó que el PAN seguirá denunciando a los narcopolíticos morenistas y aseguró que los gobiernos de Morena ya se van.