Se intensifica Trudy a huracán categoría 2: trayectoria al momento y estados que afectará

Huracán Trudy alcanzó la categoría 2. Podría intensificarse hasta a categoría 4.

El huracán Trudy se intensificó a categoría 2 durante la noche de este jueves 15 de octubre, mientras continúa avanzando por el océano Pacífico, donde mantiene bajo vigilancia a distintos estados del sur y occidente de México ante el riesgo de inundaciones, deslaves y fuertes vientos.

Las autoridades meteorológicas prevén que Trudy continúe fortaleciéndose durante las próximas horas y alcance la categoría de huracán mayor el viernes 16 de octubre, mientras se aproxima a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se esperan las mayores afectaciones durante el fin de semana.

#Trudy se intensificó a #Huracán categoría 2 en la escala #SaffirSimpson y seguirá intensificándose rápidamente. Más información en ⬇️ https://t.co/ckbyh6PIPa https://t.co/nfe6Oc8GrD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 16, 2026

¿Dónde está el huracán Trudy y cuál es su trayectoria actual?

Según el aviso número 11 del NHC, el centro del huracán Trudy se localiza a 375 kilómetros al suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 570 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Actualmente, el sistema mantiene una trayectoria hacia el nor-noroeste, aunque los modelos meteorológicos contemplan que realice un giro hacia el noroeste entre la noche del viernes 16 y el sábado 17 de octubre.

De mantenerse las condiciones previstas, el huracán continuará acercándose al litoral del Pacífico mexicano durante el fin de semana, principalmente frente a Michoacán, Colima y Jalisco.

El pronóstico contempla la siguiente evolución:

Jueves 15 de octubre: Trudy alcanza la categoría 2, con vientos sostenidos de 165 km/h.

Trudy alcanza la categoría 2, con vientos sostenidos de 165 km/h. Viernes 16 de octubre: se prevé que alcance la categoría 3 y posiblemente la categoría 4, debido a las condiciones favorables para su intensificación.

se prevé que alcance la categoría 3 y posiblemente la categoría 4, debido a las condiciones favorables para su intensificación. Sábado 17 de octubre: el ciclón podría mantenerse como huracán de categoría 4 mientras se aproxima al litoral de Michoacán, Colima y Jalisco.

el ciclón podría mantenerse como huracán de categoría 4 mientras se aproxima al litoral de Michoacán, Colima y Jalisco. Domingo 18 de octubre: se espera que continúe su desplazamiento hacia el noroeste, con riesgo de lluvias, vientos intensos y oleaje peligroso en las zonas costeras.

se espera que continúe su desplazamiento hacia el noroeste, con riesgo de lluvias, vientos intensos y oleaje peligroso en las zonas costeras. Lunes 19 de octubre: el sistema podría comenzar a debilitarse gradualmente al desplazarse sobre aguas del Pacífico.

Aunque los pronósticos contemplan un acercamiento considerable a las costas mexicanas, todavía existe incertidumbre sobre si el centro del fenómeno tocará tierra, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre su evolución.

¿Qué estados afectará el huracán Trudy categoría 2?

De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes, la circulación de Trudy provocará lluvias de diferentes intensidades en el sur y occidente de México.

Los estados que podrían registrar las principales afectaciones son:

Guerrero: lluvias intensas y riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslaves en comunidades costeras y montañosas.

lluvias intensas y riesgo de crecidas de ríos, inundaciones y deslaves en comunidades costeras y montañosas. Oaxaca: precipitaciones intensas y oleaje elevado, principalmente en las regiones de la Costa, Sierra Sur e Istmo.

precipitaciones intensas y oleaje elevado, principalmente en las regiones de la Costa, Sierra Sur e Istmo. Michoacán: lluvias importantes, vientos fuertes y oleaje elevado durante el acercamiento del ciclón.

lluvias importantes, vientos fuertes y oleaje elevado durante el acercamiento del ciclón. Colima: riesgo de precipitaciones torrenciales, vientos intensos e inundaciones durante el fin de semana.

riesgo de precipitaciones torrenciales, vientos intensos e inundaciones durante el fin de semana. Jalisco: lluvias abundantes, oleaje peligroso y posibles condiciones de huracán en sectores del litoral.

De acuerdo con las previsiones difundidas por Conagua, durante el domingo 18 de octubre podrían registrarse lluvias torrenciales en Colima, el occidente y la costa de Michoacán, así como el oeste de Jalisco.

🚩Boletín #SIATCT no. 02 🚩 #Huracán categoría 2 🌀 #Trudy ACERCÁNDOSE 🟢 #AlertaVerde | Peligro Bajo 🟢 👉 #Colima (6 municipios): Armería, Coquimatlán, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán, Tecomán 👉 #Guerrero (8 municipios): Atoyac de Álvarez, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Coyuca de Benítez, Zihuatanejo de Azueta, Petatlán, Técpan de Galeana, La Unión de Isidoro Montes de Oca 👉 #Jalisco (22 municipios): Atengo, Atenguillo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cabo Corrientes, Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, Cuautla, El Grullo, Guachinango, La Huerta, El Limón, Mascota, Mixtlán, Puerto Vallarta, Villa Purificación, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Tolimán, Tomatlán, Tuxcacuesco 👉 #Michoacán (6 municipios): Aquila, Arteaga, Coahuayana, Chinicuila, Lázaro Cárdenas, Tumbiscatío 🔗 Más detalles: https://t.co/eHGqfuGpeP — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 16, 2026

Asimismo, se pronostica oleaje de entre seis y ocho metros de altura en las costas de Jalisco y Colima durante el domingo, dependiendo de la evolución del sistema.

¿Qué recomienda Protección Civil ante el huracán Trudy?

A través de su cuenta oficial de X, @CNPC_MX, la Coordinación Nacional de Protección Civil advirtió que la acumulación de lluvias durante los últimos días ha incrementado el riesgo de deslizamientos de tierra y crecidas de ríos y arroyos.

🌊 Durante esta noche y madrugada del viernes 16 de octubre, el huracán #Trudy favorecerá vientos con rachas fuertes y oleaje de 2 a 3 metros en costas de #Guerrero y #Oaxaca. ⚠️ La #CNPC de @SSPCMexico recomienda evitar actividades acuáticas y atender las indicaciones de las autoridades marítimas. — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 16, 2026

La dependencia explicó que la saturación del suelo disminuye su capacidad para absorber nuevas precipitaciones, por lo que incluso las lluvias posteriores podrían generar afectaciones en comunidades vulnerables.

Ante este escenario, Protección Civil emitió las siguientes recomendaciones:

Evitar cruzar ríos, arroyos y calles inundadas.

Alejarse de playas y zonas con oleaje elevado.

Identificar los refugios temporales.

Prestar atención a posibles deslaves.

Mantenerse lejos de postes y cables eléctricos.

Preparar una mochila de emergencia con documentos personales, agua embotellada, linterna, radio y botiquín.

Atender las indicaciones de las autoridades.

La CNPC recordó que las condiciones de los fenómenos meteorológicos pueden cambiar rápidamente, por lo que recomendó consultar únicamente las actualizaciones del SMN, Conagua y Protección Civil.