Semarnat refuerza protección de la vaquita marina con nuevas reglas de pesca en el Alto Golfo de California

Vaquita marina

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo acuerdo para regular las actividades pesqueras en el norte del Golfo de California, con medidas orientadas a fortalecer la protección de la vaquita marina y reducir las amenazas a su supervivencia.

El instrumento establece disposiciones sobre artes, sistemas, métodos, técnicas y horarios de pesca para embarcaciones menores y mayores en aguas marinas mexicanas de la región. También determina sitios específicos de desembarque y ratifica la obligación de utilizar sistemas de monitoreo satelital para las embarcaciones.

De acuerdo con la dependencia, la regulación busca concentrar las medidas de protección en las zonas donde existe presencia documentada de la vaquita marina, mediante criterios técnicos y científicos que permitan compatibilizar la conservación de la especie con las actividades productivas de las comunidades pesqueras.

Actualizan zonas de restricción para la pesca

Entre las principales medidas del acuerdo se encuentra la actualización del polígono donde está prohibido el uso de redes de enmalle, con base en las recomendaciones del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA).

La nueva delimitación considera registros históricos de avistamientos desde 1993, así como resultados del monitoreo acústico y visual realizado en 2025. Dentro de esta zona únicamente se permitirá la pesca con artes alternativas autorizadas.

En cuanto a la Zona de Tolerancia Cero (ZTC), el acuerdo mantiene las condiciones de protección estricta, pero habilita un canal exclusivo para el tránsito de embarcaciones, con el propósito de facilitar el acceso a otras áreas sin necesidad de rodear la zona protegida.

La Semarnat precisó que en ese trayecto continuará prohibida la pesca con redes de enmalle, debido al riesgo que representan para la vaquita marina.

Monitoreo satelital y controles para embarcaciones

La regulación también mantiene el marcaje obligatorio de las artes de pesca y el uso de dispositivos satelitales para vigilar los movimientos de las embarcaciones.

Además, actualiza los sitios oficiales de embarque y desembarque, así como los horarios de restricción para la pesca nocturna, con el objetivo de mejorar la supervisión de las actividades pesqueras en la región.

La dependencia señaló que las medidas podrán complementarse con nuevas acciones de protección, de acuerdo con los resultados de las campañas de monitoreo y la información disponible sobre la presencia de la especie.

El acuerdo responde a recomendaciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y cuenta con respaldo científico del CIRVA. También incorpora los acuerdos alcanzados en el Grupo Intragubernamental sobre la Sustentabilidad (GIS) del Alto Golfo de California, presidido por la Semarnat, después de un proceso de diálogo con federaciones y comunidades pesqueras.

Buscan alternativas de pesca sustentable

Como parte de las acciones para fortalecer la conservación y proteger los medios de vida de las comunidades, se restableció el Comité de Expertos en Tecnologías Pesqueras (ECOFT).

Este órgano permitirá continuar con el desarrollo, las pruebas y la capacitación en métodos de captura que reduzcan los riesgos para la biodiversidad marina y que, al mismo tiempo, resulten económicamente viables para los pescadores.

La estrategia busca avanzar hacia una transición productiva que permita mantener las actividades económicas locales sin comprometer la supervivencia de la vaquita marina, una de las especies de mamíferos marinos más amenazadas del mundo.

Para garantizar el cumplimiento de las disposiciones, la Semarnat mantendrá la coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Preparan nuevo monitoreo para 2027

La dependencia anunció que en 2027 se realizará una nueva campaña de monitoreo acústico y visual para dar seguimiento a la población de vaquita marina en el Alto Golfo de California.

El trabajo contará con la participación de comunidades locales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Sea Shepherd Conservation Society y Pronatura Noroeste.

Esta campaña dará continuidad a las labores de monitoreo de 2025 y al crucero de capacitación de observadores comunitarios realizado en 2026, con especial atención al seguimiento de las crías identificadas en años anteriores.

Con estas acciones, la Semarnat busca reforzar la vigilancia de las zonas de protección, mejorar el conocimiento científico sobre la especie y promover prácticas pesqueras compatibles con la conservación de la biodiversidad marina y el desarrollo sustentable de las comunidades del Alto Golfo de California.