Trump lamenta que Sheinbaum no le pida ayuda para un ataque por tierra contra los cárteles

Relaciones México-Estados Unidos El presidente de EU, Donald Trump, este jueves en un almuerzo en los jardines de la Casa Blanca (TOM BRENNER / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mostró este jueves su frustración por la inacción de las autoridades mexicanas para derrotar a los cárteles de la droga y la negativa de la presidenta Claudia Sheinbaum a una intervención militar estadounidense, a pesar de que, dijo, ambos gobiernos saben dónde se ocultan los criminales y dónde tienen sus bases.

“Sabemos dónde están todos los malos. Los cárteles. Sabemos dónde viven y los estamos golpeando con fuerza”, declaró durante un almuerzo en la Casa Blanca, en alusión a los ataques del Pentágono contra supuestas “narcolanchas” en el mar del Caribe, procedentes de Venezuela, y en el Pacífico, procedentes de Colombia y Ecuador.

Sobre un posible ataque terrestre, Trump advirtió que todavía no ha emprendido un “ataque total por tierra”.

“México debería hacerlo, pero, sinceramente, ahora mismo no son capaces”, aseguró, tras lanzar su reiterada queja de que los cárteles controlan México y de que el gobierno mexicano se resiste a una intervención terrestre de tropas de Estados Unidos.

“Lamentablemente, los cárteles controlan México. Se lo dije a la presidenta de México. Ella no está contenta. Es una gran mujer, una mujer maravillosa. Pero los cárteles controlan México”, denunció una vez más.

Durante su discurso en septiembre ante la Asamblea General de la ONU, afirmó que México es “el epicentro” del narcotráfico.

El mandatario presiona para que México permita operaciones militares estadounidenses dentro de su territorio contra los cárteles, algo a lo que se opone Sheinbaum por considerar que vulneraría la soberanía del país.

“Lo malo es que ya nadie sale a pescar”

Sobre la campaña militar marítima, Trump llegó a imitar el ruido de los misiles cayendo sobre las lanchas supuestamente cargadas de droga y aseguró que no siente compasión por las personas a bordo porque, a su juicio, “cada uno de esos barcos mata a miles y miles de personas” con fentanilo.

“Lo malo de todo esto es que ya nadie sale a pescar”, bromeó el republicano, en medio de las críticas que denuncian que estos operativos han matado de manera extrajudicial a pescadores.