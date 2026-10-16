Alertan por huracán Trudy y lluvias torrenciales en el Pacífico y el Golfo de México (Presidencia)

La Presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la población de las zonas potencialmente afectadas por el huracán Trudy y el paso del frente frío número 2 a extremar precauciones durante el fin de semana, ante el pronóstico de lluvias intensas y torrenciales tanto en la costa del Pacífico como en regiones del Golfo de México.

Durante su conferencia matutina, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Fabián Vázquez, informó que Trudy presentaba una rápida intensificación y podría aproximarse a las costas de Jalisco y Colima durante la noche del sábado y la madrugada del domingo.

De acuerdo con el pronóstico presentado, el sistema podría alcanzar la categoría 4 y posteriormente acercarse a la costa como un huracán de categoría 3, a una distancia aproximada de 65 kilómetros. El funcionario advirtió que cualquier variación en su trayectoria podría modificar las condiciones meteorológicas previstas para las zonas costeras.

El especialista explicó que los efectos del ciclón comenzarían a sentirse desde el sábado, con lluvias, oleaje elevado y vientos fuertes en distintas localidades del litoral. Entre las zonas que requieren vigilancia mencionó las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como el área de Manzanillo.

Prevén acumulados de hasta 300 milímetros de lluvia

El SMN advirtió que la interacción entre la humedad proveniente del Pacífico y el frente frío número 2 podría extender las precipitaciones a otras regiones del país, particularmente la Huasteca y el sur de Veracruz, además de Tabasco.

Según las estimaciones, entre el viernes y el domingo podrían acumularse de 200 a 300 milímetros de lluvia en zonas de la Huasteca y en sectores costeros de Michoacán, Colima y Jalisco.

También se alertó sobre lluvias intensas en Oaxaca y Guerrero, así como precipitaciones fuertes en otras entidades del país. Quintana Roo y parte de la península de Yucatán también fueron mencionados entre los territorios donde se prevén condiciones meteorológicas adversas.

En Veracruz, el sistema frontal podría generar rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora, de acuerdo con la información presentada por el SMN.

El funcionario señaló que las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves y crecidas repentinas de ríos y arroyos, por lo que pidió prestar especial atención a las regiones montañosas y a las comunidades cercanas a cauces de agua.

Piden no cruzar ríos y acudir a refugios

Sheinbaum solicitó a los habitantes de las zonas de riesgo mantenerse informados mediante los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil.

La mandataria indicó que la Coordinación Nacional de Protección Civil, encabezada por Laura Velázquez, trabaja en coordinación con los gobiernos estatales para alertar a la población y organizar las medidas preventivas necesarias.

Entre las principales recomendaciones está evitar cruzar ríos y arroyos cuando aumente su nivel, debido a que las corrientes pueden crecer rápidamente, incluso cuando las lluvias ocurren en zonas alejadas de las comunidades.

Asimismo, pidió a quienes viven cerca de ríos o en zonas costeras susceptibles a inundaciones trasladarse a refugios temporales cuando así lo indiquen las autoridades.

El SMN mantendrá el seguimiento de la evolución del huracán y de los sistemas meteorológicos que podrían afectar al país durante los próximos días.

Anuncian apoyo a familias afectadas en Baja California

En otro tema, la Presidenta informó que la Secretaría de Bienestar acudiría a Ensenada, en coordinación con la gobernadora de Baja California, para atender a las familias afectadas por la tormenta tropical Rachel.

De acuerdo con lo expuesto por Sheinbaum, alrededor de mil 500 viviendas resultaron afectadas en distintas zonas de Ensenada y San Quintín. La mandataria señaló que el gobierno estatal ya había realizado un censo de daños y que la administración federal brindaría apoyo a la población perjudicada.

La Presidenta reiteró que las autoridades mantendrán la coordinación para atender las emergencias meteorológicas y apoyar a las comunidades afectadas.