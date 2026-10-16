Centro de formación en IA reúne a 23 mil jóvenes con empresas tecnológicas: ATDT

Centro de formación en IA

Centro de formación en IA reúne a 23 mil El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial inició las actividades de su segunda generación, integrada por 23 mil jóvenes, con un encuentro en la Biblioteca Vasconcelos, donde representantes de empresas tecnológicas compartieron experiencias, presentaron herramientas de trabajo y expusieron las habilidades que demanda actualmente la industria.

La jornada reunió a representantes de 17 empresas globales y estudiantes interesados en conocer las tendencias del sector, las áreas de especialización y las posibilidades de incorporarse al mercado laboral. El encuentro fue organizado por dependencias federales e instituciones educativas, junto con compañías dedicadas al desarrollo de tecnología y servicios digitales.

Formación para el mercado laboral

Durante la inauguración, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Peña Merino, explicó que el centro busca ampliar el acceso de los jóvenes a empleos especializados mediante una capacitación intensiva en áreas tecnológicas.

El programa contempla formación en inteligencia artificial, redes e infraestructura, ciberseguridad, análisis de datos y servicios en la nube. También incluye inglés y tutorías para complementar los conocimientos técnicos y facilitar la incorporación de los participantes al ámbito profesional.

Peña Merino señaló que la meta es alcanzar 25 mil certificaciones al cierre de este año. Destacó que el aprendizaje del idioma inglés forma parte de la preparación porque su dominio puede representar una barrera para acceder a distintas oportunidades laborales.

Por su parte, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, afirmó que la evolución tecnológica exige actualizar la formación educativa para responder a las nuevas necesidades de la industria. En ese sentido, destacó que el centro es una iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para acercar conocimientos especializados a más personas mediante una preparación gratuita y certificaciones oficiales.

Experiencias de quienes ya se capacitaron

Como parte del encuentro, egresadas y egresados de la primera generación compartieron sus experiencias para mostrar cómo la capacitación puede ayudar a desarrollar habilidades y abrir nuevas oportunidades profesionales.

Diana Martínez, quien participó en esa generación, relató que consiguió incorporarse a una empresa pese a no contar previamente con experiencia laboral. Explicó que tomar un curso y obtener dos certificaciones representó un cambio importante en su trayectoria.

Guillermo, otro de los egresados, compartió que a los 42 años obtuvo una certificación de nivel avanzado y aprovechó los conocimientos adquiridos para fortalecer sus capacidades hasta crear su propio canal de televisión, un proyecto que había sido uno de sus objetivos personales.

Su experiencia también mostró que el programa puede ser una alternativa para quienes buscan cambiar de área profesional o actualizar sus conocimientos después de varios años de trayectoria laboral.

Tecnología e independencia nacional

En representación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), la subsecretaria de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación, Celina Peña Guzmán, señaló que formar especialistas es importante para fortalecer las capacidades tecnológicas de México.

La funcionaria mencionó otros proyectos impulsados por la dependencia en coordinación con la ATDT, entre ellos la supercomputadora Coatlicue y el Clúster Nacional de Cómputo de Alto Rendimiento e Inteligencia Artificial, que conectará la infraestructura de 10 instituciones del país.

Peña Guzmán sostuvo que el desarrollo tecnológico nacional requiere personas capaces de comprender, crear y transformar estas herramientas, además de contar con conocimientos para participar en su desarrollo.

Desde el sector empresarial, Mauricio Torres, consejero y vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), destacó la colaboración entre instituciones públicas y empresas para preparar talento especializado y vincularlo con empleos de calidad.

En la misma línea, Alfredo Pacheco, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CANIETI), señaló que la formación especializada puede favorecer la competitividad, la inversión y la generación de puestos de trabajo.

Centro de formación en IA

Empresas presentan sus herramientas

Durante el encuentro, las 17 empresas participantes instalaron espacios interactivos para mostrar proyectos, herramientas, dinámicas de trabajo y áreas de especialización. Los jóvenes pudieron acercarse a las actividades cotidianas de la industria y conocer los conocimientos que se utilizan en distintos puestos.

La agenda incluyó una conferencia magistral, tres conversatorios y nueve charlas sobre tendencias tecnológicas y sus efectos sociales y económicos, así como la relación entre la preparación académica y las oportunidades de empleo.

Entre los temas abordados estuvieron la evolución de los servicios en la nube, el análisis de datos para la toma de decisiones, el desarrollo de agentes de inteligencia artificial, la ciberseguridad y las predicciones algorítmicas. También se discutió la relación entre la infraestructura digital y el desarrollo sostenible e incluyente.

En el encuentro participaron empresas como Google, Microsoft, Meta, Kyndryl, Oracle, Salesforce, Axity, Accenture, AWS, NVIDIA, Duolingo, IBM, Intel, Tata Consultancy, Cisco, Ericsson y SAP, además de la AMITI.

Capacitación gratuita y certificaciones

El Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial es una iniciativa del Gobierno de México coordinada por la ATDT, en colaboración con Infotec, la SEP, la Secihti y el Tecnológico Nacional de México, con participación de empresas del sector tecnológico.

La capacitación se ofrece en línea, es gratuita y tiene una duración de cinco meses. Las especialidades disponibles son inteligencia artificial, análisis de datos, nube, ciberseguridad y redes e infraestructura.

Además de la preparación técnica, el programa incluye inglés, pensamiento lógico-matemático y desarrollo de habilidades blandas. Al concluir, los participantes reciben una doble certificación oficial emitida por instituciones públicas y empresas aliadas, junto con acompañamiento para facilitar su incorporación al mercado laboral.

Con el inicio de esta segunda generación, el centro busca ampliar la preparación de jóvenes en áreas tecnológicas y fortalecer la relación entre la formación pública y las necesidades profesionales de la industria.