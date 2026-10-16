Rechazan trabajadores de Volkswagen propuesta de incremento salarial de 13.16%; STPS llama a retomar el diálogo

Rechazan trabajadores de Volkswagen propuesta de incremento salarial

La mayoría de los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen de México (SITIAVW) rechazó la propuesta de incremento salarial global de 13.16 por ciento, con una vigencia de dos años, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) llamaron a la empresa y a la representación sindical a retomar el diálogo.

De acuerdo con lo informado, un total de 5 mil 608 trabajadores participaron en la jornada de votación, equivalente al 90.3 por ciento del total de personas convocadas.

Los resultados reportaron 3 mil 135 votos en contra de la propuesta, 2 mil 452 a favor y 21 votos nulos, con lo que la mayoría decidió rechazar el convenio de incremento salarial.

Ante este resultado, ambas instituciones señalaron que continuarán acompañando a las personas trabajadoras y a la empresa durante el proceso de negociación, con el objetivo de favorecer el diálogo entre las partes y alcanzar una solución conjunta.

La STPS y el CFCRL destacaron que la votación constituye un ejercicio de democracia sindical, al permitir que las y los trabajadores decidan mediante el voto libre, directo y secreto sobre las condiciones laborales que les afectan.

Asimismo, reiteraron que darán seguimiento al proceso para garantizar el respeto de los derechos laborales y promover que las negociaciones colectivas se desarrollen con la participación de las partes involucradas.

El rechazo de la propuesta abre una nueva etapa de diálogo entre la representación sindical y la empresa Volkswagen, con el acompañamiento de las autoridades laborales federales.