César Jáuregui atacó el pacto federal y a la división de poderes: FGR

Detenido César Jáuregui. (FGR)

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que César Gustavo Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua, quien coordinó un operativo irregular en El Pinal, municipio de Morelos, representa un ataque al pacto federal y a la división de poderes.

La autoridad explicó que para su captura se ejecutaron más de cien actos de investigación.

La fiscal, Ernestina Godoy, explicó que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional señalan, que las entidades federativas se encuentran limitadas para asumir facultades reservadas a la Federación, así como transferir potestades públicas a autoridades extranjeras.

La investigación determinó que César “N” habría incurrido en el delito de traición a la patria, en materia de seguridad nacional. Esto, porque habría permitido que personas extranjeras intervinieran, sin autorización, en territorio nacional y en acciones que solo corresponden a las fuerzas federales.

“Eso atenta contra la soberanía y la integridad de la Nación, al encontrarse expresamente prohibido por la Constitución”, dijo Godoy.

En la carpeta de investigación está plenamente establecido, incluso con información de la propia fiscalía estatal, que la participación en el operativo de estos extranjeros no tenía justificación alguna y tampoco la tenía la cadena de mando para permitirlo. Fue el exfiscal estatal quien dio a conocer los hechos a la opinión pública.

Además, se acreditó que ambas personas extranjeras habían acudido en varias ocasiones y sin causa justificada, a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigación.

Adicionalmente, dijo Goody, la autoridad estatal carecía de facultades para realizar acciones que son exclusivas de la Federación, dado que la Ley de Seguridad Nacional lo prohíbe expresamente a los estados.

Aun así, la Fiscalía local y su policía realizaron el operativo sin atribuciones y sin haber abierto antes la carpeta de investigación. Y esto, a pesar de que el propio César “N” declaró a los medios que el operativo fue fruto de meses de planeación entre dos áreas a su cargo: la Agencia Estatal de Investigación y la Fiscalía Especial de Operaciones Estratégicas.

Así, el exfiscal habría ocultado información. La Fiscalía estatal, a través de su titular, tenía que informar a la Federación. No lo hizo. En cambio, informó a personas extranjeras.

La fiscal advirtió que César “N” sabía que se trataba de delitos federales. Sin embargo, avisó a las fuerzas federales sólo después del operativo, de manera precipitada e indebida.

Sumado a su captura, la Fiscalía General de Chihuahua ejecutó otra orden de aprehensión, por diversos delitos del fuero local.