México y EU buscan a 11 desaparecidos tras naufragio en Ensenada

Naufragio en Ensenada — En un operativo conjunto entre elementos de la Marina en México y de la Guardia Costera de Estados Unidos, se busca 11 personas reportadas como desaparecidas tras naufragar una embarcación con 27 personas a bordo frente a la península de Baja California, reportaron autoridades de ambas naciones.

El despliegue inicial de equipos de rescate lo emprendió la Guardia Costera estadounidense tras recibir una alerta sobre el hundimiento de una embarcación, por lo que en una primera acción logró rescatar a 16 personas, dos de ellas mexicanas, destacó un reporte de la agencia Associated Press.

Autoridades de la Guardia Costera reportaron que las personas rescatadas fueron trasladados al sector San Diego de la corporación, donde fueron trasladados a un hospital local para su atención médica.

La Guardia Costera señaló que en las acciones de búsqueda de 11 personas más que siguen en calidad de desaparecidas trabaja en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina de México que se sumó a las acciones de búsqueda.

“Los esfuerzos de búsqueda continúan en curso a 140 millas al oeste de Ensenada. No se han encontrado personas adicionales”, señaló la institución estadounidense en un comunicado.

Cuando los rescatistas arribaron al sitio de la tragedia se percataron que varias “personas se sujetaban unas a otras, a escombros y apenas manteniéndose a flote tratando de permanecer sobre el agua antes de ser salvadas”, resaltó Santiago Tamburini, teniente de la Guardia Costera.

No se encontró ninguna embarcación, sólo escombros, y no se sabe de qué tipo de bote se trataba, informó la Guardia Costera en San Diego. El organismo recibió reportes de que había 27 personas en el agua, aproximadamente a 225 kilómetros al oeste de Ensenada, en Baja California, en México, tras recibir la llamada de auxilio aproximadamente a la 01:00 horas del viernes.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, que no ha podido conocer aún los testimonios de los sobrevivientes de este naufragio, se desconoce por el momento el origen y el destino de la embarcación.

De acuerdo con la Guardia Costera de EU, la embarcación se hundió en una zona conocida peligrosa, ya que es zona de encuentro de traficantes de migrantes, aunque también es una zona popular para pesca deportiva y de esparcimiento.

“Los barcos en esa zona pueden ser de pesca, de ocio, de recreación personal. Simplemente no sabemos qué hacían allá afuera. Todos sabemos que es una presunta ruta de contrabando”, señaló Tamburini. (Con información de agencias)

La Crónica de Hoy 2026