Sheinbaum reconoce desabasto de medicamentos y prioriza demandas del IMSS

Sheinbaum imagen de apoyo (Andrea Murcia Monsivais)

A su llegada al evento de Vivienda para el Bienestar, en Mérida, Yucatán, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió preguntas de la prensa, donde evitó definir si Zoé Robledo continuará al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y señaló que, antes de considerar otros cambios, el gobierno debe atender las demandas salariales y laborales de los trabajadores, quienes mantienen movilizaciones desde hace varios días.

La mandataria respondió que la prioridad es resolver las peticiones del personal médico y avanzar en las negociaciones relacionadas con el incremento salarial. Sobre la permanencia del director del instituto, indicó que primero debe atenderse la situación actual.

“Ahora hay que resolver el asunto salarial y de algunas demandas que tienen los médicos, entonces estamos trabajando con eso”, declaró al ser cuestionada sobre la continuidad de Robledo en el cargo.

Desabasto, culpa de los tramites burocráticos

La Presidenta también admitió que persisten problemas para garantizar que los medicamentos lleguen a las unidades médicas, pese a que ya se han realizado compras y hay medicamentos en los almacenes. Explicó que parte de las dificultades se relaciona con los procedimientos administrativos, pues algunos insumos permanecen en los almacenes sin llegar a los hospitales que los necesitan.

Señaló que el gobierno realiza visitas a hospitales del sistema IMSS-Bienestar para conocer directamente las dificultades que enfrentan directivos, médicos y pacientes, con el propósito de identificar qué medidas pueden aplicarse para resolverlas.

“Lo que tenemos que atender es la salud, no la burocracia”, afirmó al referirse a la necesidad de simplificar los trámites que retrasan la distribución de medicamentos.

Revisarán las necesidades de los hospitales

Sheinbaum indicó que las visitas a las unidades médicas permitirán escuchar a quienes enfrentan diariamente los problemas de atención y suministro, además de revisar cómo se están distribuyendo los medicamentos adquiridos por el gobierno.

Reconoció que, aunque se han resuelto diversos pendientes en materia de salud, todavía existen necesidades que deben atenderse para que los pacientes reciban sus tratamientos y puedan acceder a procedimientos médicos.

La mandataria adelantó que el lunes dará a conocer, durante su conferencia matutina, más detalles sobre las acciones que se están realizando en el sistema de salud. Reiteró que el objetivo central es asegurar que la población tenga acceso a sus medicamentos y a las intervenciones que requiere.

Mientras tanto, sobre la situación de Zoé Robledo, mantuvo como prioridad la atención de las demandas de los trabajadores y los problemas de servicio, sin anunciar una decisión sobre su permanencia al frente del IMSS.