CFE restablece 97.14% del servicio eléctrico afectado por el Frente Frío número 2

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un avance de 97.14 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico afectado por las fuertes lluvias y los vientos asociados al Frente Frío número 2, que provocaron daños en la infraestructura eléctrica de 12 entidades del país.

De acuerdo con la empresa pública, los estados afectados son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

La CFE informó que en nueve de estas entidades ya se recuperó el servicio al 100 por ciento, mientras que las cuadrillas mantienen trabajos para alcanzar la normalidad en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Como parte de las labores de reparación, se han restablecido 78 de los 81 circuitos de media tensión y nueve de las 13 líneas de 115 kilovoltios (kV). También se restituyeron a condiciones normales una línea de 69 kV y 23 ramales de media tensión.

Sin embargo, todavía se atienden 359 sectores de baja tensión y permanecen en proceso de reparación una estructura tipo TAS, una estructura tipo H en líneas de 115 kV, así como daños en el aislamiento y un cable desprendido en líneas de 115 kV.

La empresa destacó que la interconexión del sistema eléctrico ha permitido recuperar el servicio de manera ágil para un número importante de usuarios, mediante maniobras remotas realizadas a través de sistemas de telecontrol, pese a las afectaciones registradas en la infraestructura.

Para atender la contingencia, la CFE desplegó 3 mil 88 trabajadores electricistas, apoyados con 937 vehículos tipo pick-up, 566 grúas, 62 plantas de emergencia y 14 torres de iluminación.

Estas unidades y equipos se utilizan para acelerar las reparaciones, atender los puntos con mayores daños y restablecer el suministro en las zonas que continúan afectadas.

Asimismo, la Comisión mantiene una estrecha coordinación con las autoridades que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales.

La CFE señaló que las labores continuarán hasta recuperar la totalidad del servicio eléctrico en las entidades afectadas por el Frente Frío número 2.La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó un avance de 97.14 por ciento en el restablecimiento del suministro eléctrico afectado por las fuertes lluvias y los vientos asociados al Frente Frío número 2, que provocaron daños en la infraestructura eléctrica de 12 entidades del país.

De acuerdo con la empresa pública, los estados afectados son Baja California, Chiapas, Chihuahua, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

La CFE informó que en nueve de estas entidades ya se recuperó el servicio al 100 por ciento, mientras que las cuadrillas mantienen trabajos para alcanzar la normalidad en Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Como parte de las labores de reparación, se han restablecido 78 de los 81 circuitos de media tensión y nueve de las 13 líneas de 115 kilovoltios (kV). También se restituyeron a condiciones normales una línea de 69 kV y 23 ramales de media tensión.

Sin embargo, todavía se atienden 359 sectores de baja tensión y permanecen en proceso de reparación una estructura tipo TAS, una estructura tipo H en líneas de 115 kV, así como daños en el aislamiento y un cable desprendido en líneas de 115 kV.

La empresa destacó que la interconexión del sistema eléctrico ha permitido recuperar el servicio de manera ágil para un número importante de usuarios, mediante maniobras remotas realizadas a través de sistemas de telecontrol, pese a las afectaciones registradas en la infraestructura.

Para atender la contingencia, la CFE desplegó 3 mil 88 trabajadores electricistas, apoyados con 937 vehículos tipo pick-up, 566 grúas, 62 plantas de emergencia y 14 torres de iluminación.

Estas unidades y equipos se utilizan para acelerar las reparaciones, atender los puntos con mayores daños y restablecer el suministro en las zonas que continúan afectadas.

Asimismo, la Comisión mantiene una estrecha coordinación con las autoridades que integran el Sistema Nacional de Protección Civil, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales y municipales.

La CFE señaló que las labores continuarán hasta recuperar la totalidad del servicio eléctrico en las entidades afectadas por el Frente Frío número 2.